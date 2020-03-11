Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Гражданам Финляндии сообщили о спокойной обстановке по коронавирусу в Петербурге и указали, что ограничивать поездки в Северную столицу России и Ленобласть пока нет оснований. Об этом заявили в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

«Ситуация с короновирусом в Петербурге все еще спокойная, но может быстро измениться. Пока нет никаких оснований ограничивать поездки в Санкт-Петербург и Ленобласть», — гласит сообщение диппредставительства.

Однако путешественники должны быть готовы к особым мерам, принятым российскими властями, особенно если будут подтверждены дальнейшие случаи заражения коронавирусом — пока их в Петербурге два по состоянию на 11 марта.

Так, указывает консульство, в поезде Allegro (Хельсинки-Петербург) измеряют температуру пассажиров в произвольном порядке и при необходимости могут направить их в больницу.