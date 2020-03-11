Варшава, 11 марта 2020, 14:38 — REGNUM Международный турнир Gwent World Masters перенесли из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своём официальном сайте 10 марта.
Организаторы турнира пока не сообщили новые даты проведения мероприятия. Возможно, соревнование «перенесут в онлайн».
Из-за эпидемии коронавируса многие игровые мероприятия отменяют или переносят. Так, международную выставку E3 также планируют провести в онлайн-формате.
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