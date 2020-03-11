Прага, , 14:02 — REGNUM Disney остановила съёмки сериала «Сокол и Зимний солдат» в Праге (Чехия) из-за угрозы коронавируса. Об этом 11 марта сообщает Deadline.

Компания приняла это решение после того, как правительство города закрыло школы и наложило серьёзные ограничения на проведения мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Вероятно, съёмочная группа уже не вернётся в Прагу для того, чтобы завершить работу над начатыми эпизодами.

Премьера «Сокола и Зимнего солдата» должна состояться в августе 2020 года на сервисе Disney+. Точная дата пока не сообщается.

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