Лос-Анджелес, США, , 14:26 — REGNUM Организаторы E3 2020 планируют отменить выставку в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 11 марта сообщает Bloomberg.

Официальная информация о проведении E3 2020 появится вечером 11 марта. Сообщается, что организаторы выставки хотят «перенести её в онлайн».

Напомним, E3 — это одна из крупнейших международных игровых выставок, которая традиционно проходит в Лос-Анджелесе (США). На ней разработчики и издатели выступают с анонсами своих новых проектов.

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