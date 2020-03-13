Киев, , 12:20 — REGNUM В киевском аэропорту Борисполь задержали две партии медицинских самок, которые готовили к вывозу с Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 13 марта на своём Telegram-канале.

По его словам, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Одна партия должна была быть отправлена в Италию, а вторая — в Арабские Эмираты», — написал Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине запретили вывозить из страны медицинские маски и другие противоэпидемические товары.

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