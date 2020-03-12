Чебоксары, , 10:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Чувашии опровергло информацию о том, что в республике появился первый заболевший коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя появившуюся в интернете информацию.

«В сети появилась информация о якобы первом заболевшем новой коронавирусной инфекцией в Чувашии. Эти данные — фейк. На сегодня в республике нет больных коронавирусом», — заявляют в минздраве Чувашии, призывая опираться на «официальные источники информации».

На 12 марта в Чувашии назначено собрание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В ведомстве подчёркивают, что совместно с управлением Роспотребнадзора ведётся мониторинг эпидемиологической ситуации по гриппу, ОРВИ и коронавирусу. В минздраве отмечают, что ситуация находится «на особом контроле» врио главы Чувашии Олега Николаева, который владеет всей оперативной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне 2020 года китайские власти сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). В ходе исследования специалисты установили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, в Китае инфицированы коронавирусом более 80,4 тыс. человек, скончались около 3 тыс. заболевших.

Новый вирус стал распространяться по всему миру. В регионах России ранее приняли меры по предупреждению завоза и распространения опасной инфекции.

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