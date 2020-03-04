Запрет на экспорт может не решить проблему дефицита медицинских масок
Реальное регулирование цен на медицинские маски может быть более действенной мерой, чем временный запрет на экспорт. Об этом ИА REGNUM заявил адвокат Виталий Ревзин.
Ростовчанам с симптомами ОРВИ не рекомендуют выходить из дома
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции жителям Ростовской области, обнаружившим у себя симптомы ОРВИ, не рекомендуют выходить из дома.
Путин призвал реагировать на фэйки о коронавирусе
Сегодня в социальных сетях появляется информация о большом числе заражённых коронавирусом в России, однако это не соответствует действительности. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По её словам, во вбросах в соцсетях пишут, «что власти скрывают информацию, а число заболевших — в разы больше». Она подчеркнула, что это не соответствует действительности.
«Что касается вбросов, то ФСБ докладывает, что они организованы из-за границы. Противопоставить этому можно только своевременную информацию. Люди должны знать о реальной информации», — сказал Путин в ответ на сообщение Голиковой.
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса нового типа в Москве после сообщения об обнаружении инфекционного заболевания у прилетевшего из Италии жителя столицы не осложнялась. Об этом сегодня, 4 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Свердловский губернатор дал бой «фейкам» о коронавирусе
Жителям Свердловской области не стоит верить «фейкам» о якобы тысячах заболевших коронавирусом в России. Об этом написал глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
Ложная информация распространяется в некоторых СМИ, а также в соцсетях, заметил глава региона.
«Не верьте слухам и не распространяйте их. Поводов для беспокойства у уральцев нет, никакой чрезвычайной ситуации тоже нет», — написал Куйвашев.
В Свердловской области так не зафиксировано ни одного заболевшего новым коронавирусом, добавил губернатор.
Авиакомпании из Южной Кореи сокращают число авиарейсов в Индонезию
Южнокорейские авиакомпании приостановят полёты в Индонезию из-за спада пассажиропотока, вызванного распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.
Коронавирус стал королём эфира: история помнит времена пострашнее
Коронавирус затмил уже все остальные информационные сообщения и стал королем эфира за первые два месяца 2020 года. Современная история человечества помнит времена и пострашнее, когда в еще лет 50−60 назад вирусные и инфекционные напасти влияли на жизни миллионов людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
В Китае опубликовали результаты вскрытия зараженных коронавирусом
В Китае опубликовали результаты вскрытия тел пациентов, которые погибли от пневмонии, вызываемой коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает «Синьхуа».
Адвокат пояснил, почему санитарные врачи имеют право изолировать больных
Побег пациентов, госпитализированных в инфекционные больницы с подозрением на коронавирус, может обернуться привлечением к административной ответственности согласно п. 8 ст. 19.5 КоАП и штрафам в размере до 5 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Антон Пивоваров.
Участникам эстафеты олимпийского огня будут постоянно мерить температуру
В связи с распространением коронавируса участникам эстафеты олимпийского огня в Японии будут постоянно измерять температуру.
Жена заболевшего коронавирусом на Украине мужчины здорова — местные власти
У жены заболевшего коронавирусом гражданина Украины нет симптомов болезни, сообщила представитель администрации Черновицкой области.
Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Австрии достигло 27 — минздрав.
Все корабли Военно-морских сил США встают на двухнедельный карантин. Из-за коронавируса. Вместе с экипажами. Особенно это касается кораблей 6 флота, заходившего в последнее время в европейские порты. Цитата из канала znachokvernitskogo.
В Свердловской области подготовились к приёму больных коронавирусом
Медицинские организации Свердловской области готовы к приёму больных новым коронавирусом. Об этом написал губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
По словам главы области, в больницах уже собран необходимый запас расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Более 250 медсотрудников обучены правилам сбора анализов у пациентов с подозрением на коронавирус.
В регионе продолжают проверять всех прибывающих из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, добавил Куйвашев.
«Под особым наблюдением врачей находятся все уральцы, у кого есть признаки ОРВИ и кто болен пневмонией», — написал губернатор.
В Ростовской области на коронавирус проверяют четырёх граждан КНР
В Ростовской области под наблюдением специалистов из-за угрозы распространения коронавируса находятся четыре гражданина Китая.
Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа
Ученые в Китае обнаружили два подтипа коронавируса нового типа, один из которых заразнее другого. Об этом 4 марта пишет «Бэйцзин жибао».
Коронавирус поразил почти все иранские провинции — президент Ирана Рухани.
В Швеции выявлены новые случаи заражения короновирусом
4 марта в районе Гётеборга, расположенном на юге Швеции, были подтверждены два новых случая заражения короновирусом 2019-nCoV. В настоящий момент количество инфицированных составляет 32 человека.
Глава МИД Южной Кореи созвонилась с коллегами из Ирака, Индии и Индонезии
3 марта глава МИД Южной Кореи провела телефонные разговоры со своими коллегами из Индии и Ирака, с которыми обсудила ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
В Кении будут штрафовать за распространение ложных новостей о коронавирусе
Жители Кении рискуют быть оштрафованными на сумму до 50 000 долларов США или быть приговоренными к двум годам тюремного заключения за публикацию или распространение поддельных новостей о вспышке коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.
По информации телерадиокомпании, в настоящий момент в стране нет подтвержденных случаев вируса.
Как сообщают чиновники, в правительстве усилили мониторинг социальных сетей и других цифровых платформ для проверки распространения дезинформации о коронавирусе.
Число случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 240
За сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в Германии увеличилось на 44 и достигло 240 человек. Об этом сообщил 4 марта сообщили в научно-исследовательский институте имени Роберта Коха (RKI).
Саакашвили пугает Грузию возможным приездом в страну туристов из Ирана
В скором времени в Грузию начнется поток туристов из Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса COVID-19. Об этом 4 марта заявил во время видеовключения на грузинском «Первом канале» экс-президент страны Михаил Саакашвили.
Медицинские маски во Франции больше не будут доступны в свободной продаже на фоне ситуации с коронавирусом, их будут продавать по рецепту. Цитата из канала newsvirus.
Власти Японии просят население не создавать ажиотаж вокруг туалетной бумаги
В Японии достаточно запасов туалетной бумаги, поэтому не нужно поддаваться ажиотажу и массово скупать этот товар в магазинах. С таким призывом к населению страны обратились местные власти, сообщает телерадиокомпания NHK. Министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма опроверг наличие реального дефицита туалетной бумаги в стране, заявив, что 98% этого товара производится внутри Японии, а полки магазинов оказались пусты из-за перекупки и несвоевременных поставок с заводов.
Жители Берлина сметают с прилавков консервы с макаронами. Готовятся к длительной осаде — в Германии коронавирус нашли уже у 196 человек. Цитата из видео НТВ.
Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы заключил с компанией «КИТ» договор на поставку медицинских масок на 200 млн рублей для нужд города. Информация о договоре размещена на едином портале госзакупок.
В минздраве Украины осудили протесты у дома первого больного COVID-19
Акция протеста в Черновцах, где зафиксирован первый на Украине случай коронавируса, вызывает большую настороженность. Об этом заявил замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко в эфире «Обозреватель.ТВ».
Он отметил, что ни у кого из тех, кто контактировал с больным, не проявились симптомы заболевания. За этими людьми наблюдают медики, им рекомендована самоизоляция.
«Большую настороженность вызывает поведение людей, местных жителей. Это недопустимо в XXI веке», — заявил Ляшко.
Среди запертых в отеле в ОАЭ велосипедистов — двое жителей Ленобласти
Среди членов российской велосипедной команды «Газпром-РусВело», оказавшихся взаперти в отеле Абу-Даби из-за карантина по коронавирусу, оказались двое жителей Ленинградской области.
На Украине обнаружили партию контрабандных медицинских масок
Возле границы с Румынией украинские пограничники нашли более 3.5 тыс. контрабандных медицинских масок.
В правительстве Иркутской области состоялось заседание межведомственного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева отметила, что эпидемиологическая обстановка на территории Приангарья остается стабильной, заразившихся вирусом 2019-nCoV нет.
На особом контроле у надзорных органов находятся авиарейсы, прибывающие в Иркутск из Южной Кореи, пассажиры которых проходят обследование на коронавирус. Два рейса обследованы, инфицированных не выявлено.
Прибывшая из Дели петербурженка отправлена домой: признаков ОРВИ нет
Прибывшую из Индии петербурженку, у которой врачи в Дели увидели признаки коронавирусной инфекции, специалисты Роспотребнадзора и врачи обследовали сразу же по приземлении самолете и отправили женщину под наблюдение домой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.
Мантуров: продажа медицинских масок внутри РФ не ограничена
Ограничения по продаже медицинских масок в пределах России отсутствуют. Об этом заявил 4 марта журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Ограничений по продаже внутри страны нет», — сказал министр.
Он пояснил, что временный запрет на вывоз за рубеж обусловлен действиями спекулянтов.
Колпашевские медики «спасли пациентку с коронавирусом»
В Томской области врачи Колпашевской районной больницы отработали действия в случае угрозы коронавируса. По легенде учений, медики «спасли пациентку с коронавирусом».
Кремль рассказал о способах защиты Путина от коронавируса
Все необходимые меры, принимаемые для защиты президента РФ Владимира Путина от коронавируса, принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Всё, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, всё делается», — сказал Песков.
В Грузии оплатят рабочие часы тем, кто находится на карантине
В Грузии будут оплачены рабочие часы тем, кто вынужден пропускать работу из-за нахождения на карантине или в самоизоляции в связи с мерами предосторожности по нераспространению коронавируса COVID-19. Об этом 4 марта журналистам рассказала глава управления политики здравоохранения Екатерина Адамия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Никаких ограничений по продажам медицинских масок внутри России нет, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, введённый правительством временный запрет на вывоз направлен на борьбу со спекулянтами.
Число заболевших коронавирусом в Германии выросло до 240 — институт Роберта Коха.
Каладзе: Мэрия Тбилиси делает все для профилактики коронавируса
Мэрия Тбилиси принимает все необходимые меры для профилактики распространения коронавируса, заявил на заседании столичного правительства 4 марта мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В Китае за сутки зарегистрировано 119 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. russian.news.cn.
В Индии число случаев заражения коронавирусом достигло 28 человек
Лабораторные тесты, проведённые в Индии, подтвердили заражение коронавирусом нового типа у 28 человек. Об этом в среду сообщает газета The Times of India.
Из Екатеринбурга приготовили 300 кг масок и средств гигиены для Китая
В Екатеринбурге заканчивается сбор гуманитарной помощи для Гуанчжоу (КНР). Об этом заявил координатор Красного Креста по Свердловской области Дмитрий Вершинин.
Как сообщает издание «Новый день», было собрано 300 кг груза. Принимались не только медицинские маски и средства гигиены, но и финансовые средства. Всего свои пожертвования оставили около 800 физических и юридических лиц.
Помощь для Гуанчжоу (города-побратима Екатеринбурга) может быть отправлена в виде сборного груза, считает Вершинин. Организация не будет нарушать недавно введённый российским правительством РФ временный запрет на вывоз из России отдельных видов продукции.
Власти рассчитывают, что коронавирус не доберётся до Новосибирска
В Новосибирске принимаются серьёзные меры, чтобы не допустить проникновения и распространения коронавируса.
«Хотя мы рассчитываем, что он до Новосибирска не доберётся», — цитируют «Новосибирские новости» начальника департамента по социальной политике мэрии города Ольгу Незамаеву.
Она подчеркнула, что «в городе нет ни паники, ни повышенного спроса на антивирусные препараты и медицинские маски».
В то же время корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 марта, обошёл три аптеки в Кировском районе Новосибирска. Маски удалось купить только в одной из них. Стоимость набора из трёх медицинских масок обошлась в 22 рубля.
Обнародована сумма, которую Трамп направил на борьбу с коронавирусом
Сын американского президента Эрик Трамп поделился копией чека, который Дональд Трамп направил на борьбу с коронавирусом. Чек на 100 тысяч долларов Трамп-младший опубликовал в своем твиттере.
Эпидемия коронавируса привела к снижению цен на нефть
В результате эпидемии коронавируса стоимость нефти марки Brent упала до минимума за последние 31 месяц.
В Петербург объявили коронавирус «вопросом № 1» на месяцы вперед
Тема коронавируса для петербургских властей станет «вопросом номер один» на ближайшее время. Об этом заявил кандидат на пост «социального» вице-губернатора Санкт-Петербурга Олег Эргашев во время согласования его кандидатуры в городском Заксобрании, передает корреспондент ИА REGNUM.
Телеведущий Джо Скарбро о коронавирусе: Трамп должен начать руководить
Авторитетный американский телеведущий Джо Скарбро молится, «как никогда раньше», чтобы Дональд Трамп начал «открыто и агрессивно» действовать в ситуации с коронавирусом. Об этом ведущий и бывший конгрессмен написал на странице в соцсети Twitter.
В Белоруссии подтвердили шесть заражений коронавирусом
Белорусские медики подтвердили заражение коронавирусом у шести человек. Об этом сообщил 4 марта министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, передаёт БелТА.
Он уточнил, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Утром ни у кого из них не было температуры, врачи наблюдают за их состоянием. Заболевание выявлено в Минске и Витебске.
Задержана петербурженка, прилетевшая из Дели с признаками коронавируса
Кристина С. которая несколько дней испытывала симптомы вирусной инфекции, находясь в Дели, вернулась в Петербург и сразу же была помещена в автомобиль скорой помощи для диагностики на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
ВОЗ оценила ежемесячную потребность в масках для борьбы с коронавирусом
Для борьбы с распространением коронавируса COVID-2019 ежемесячно требуется 89 млн медицинских масок. Кроме того, каждый месяц необходимо и 76 млн смотровых перчаток и 1,6 млн защитных очков. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
В Южной Корее из-за COVID-19 отменили международный музыкальный фестиваль
В Южной Корее отменили международный музыкальный фестиваль Tongyeong International Music Festival из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
В Южной Корее зафиксировали еще 293 случая заражения коронавирусом
По состоянию на 16:00 по местному времени 4 марта в Южной Корее зафиксировали 293 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Yonhap News.
Коронавирус поразил свыше 10 тыс. человек за пределами Китая
Около 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в мире в течение суток 3 марта. За пределами Китая заразились в общей сложности 10,5 тыс. человек, говорится в опубликованном 4 марта информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За сутки китайский коронавирус поразил 1922 человека, 1792 случая зафиксированы в самом Китае. В общей сложности количество случаев заражения в мире составляет 90 870, из них на Китай приходится 80 304 случая. Таким образом, за пределами КНР вирус выявили у 10 566 человек.
Коронавирус: в Нижегородской области попали под наблюдение 35 человек
В Нижегородской области состояние здоровья 35 человек контролируется медиками в связи с возможностью заражения коронавирусом. Эти нижегородцы недавно вернулись из стран, где распространяется инфекция.
Южная Корея сообщает о 293 новых случаях коронавируса, общее число заболевших в стране превысило 5600 — Yonhap.
Бизнес Дальнего Востока терпит убытки из-за коронавируса
В связи с коронавирусом предприниматели Дальнего Востока теряют выручку. Заказанные товары в Китае не доходят до потребителя — остаются лежать на складах в Поднебесной.
Министр промышленности и торговли Ирана Реза Рахмани заразился коронавирусом, сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на иранские власти.
Полиция в Чэнду использовала на улице с пешеходным трафиком специальные шлемы с возможностью проверки температуры в толпе, идентификацией лиц и системой чтения qr кодов. Цитата из канала openchina.
Кения приостановила авиасообщение с Северной Италией
Кения стала первой африканской страной, которая приостановила прямые рейсы из двух городов Северной Италии из-за опасений по поводу распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.
Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил, что решение было принято после консультаций с посольством Италии в стране.
Напомним, что в Тунисе и Нигерии случаи коронавируса были подтверждены у путешественников, которые прибыли из Италии. Это одна из наиболее пострадавших стран Европы, за которой следуют Франция и Германия.
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом увеличилось до шести. Четыре случая из них зарегистрированы в Минске. Цитата из канала tv360ru.
В Израиле число зараженных коронавирусом достигло 15 человек
За сутки новым коронавирусом в Израиле заразились три человека, один из которых — ученик старших классов школы. Об этом 4 марта сообщает The Times of Israel.
Случаи заболевания коронавирусом подтверждены в Египте, Тунисе, Марокко, Алжире, Нигерии и Сенегале.
Африканские авиакомпании потеряли $400 млн с момента вспышки коронавируса South African Airways, Royal Air Maroc, Air Tanzania, Air Mauritius, EgyptAir, RwandAir и Kenya Airways приостановили полеты в Китай и обратно.
Только лишь Ethiopian Airlines до сих пор выполняет рейсы в пять городов Китая.
В Госдуме хотят заслушать Татьяну Голикову по коронавирусу
В Госдуме предлагают позвать на пленарное заседание вице-премьера Татьяну Голикову, чтобы заслушать информацию о мерах борьбы с распространением коронавируса в мире. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, с таким предложением выступил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Петербурженка с симптомами коронавируса сбежала из Индии в Россию
Жительница Санкт-Петербурга, 35-летняя Кристина С., посещавшая Индию, на своей странице в социальной сети показала документы с предварительным диагнозом коронавирус, который ей поставили в госпитали в Дели, сообщила о наличии у нее симптомов болезни и заявила, что сбежала из трехнедельного карантина в одном из индийских госпиталей, возвратившись на самолете в Россию.
Южная Корея дополнительно выделит $10 млрд на борьбу с коронавирусом
Власти Южной Кореи намерены дополнительно выделить на борьбу с коронавирусом $9,82 млрд. Об этом 4 марта заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн.
ООН выделила $15 млн на борьбу с коронавирусом в наиболее уязвимых странах
Центральный чрезвычайный фонд Организации Объединенных Наций выделил 15 млн долл. США для финансирования сдерживания распространения коронавируса COVID-19 в наиболее уязвимых странах со слабыми системами здравоохранения. Об этом передает Daily Monitor Uganda.
В заявлении главы гуманитарного отдела ООН Марка Лоукока сообщалось, что чрезвычайный грант поможет странам с «хрупкими системами здравоохранения» активизировать усилия по выявлению коронавируса и своевременному реагированию на него в целях спасения жизней миллионов уязвимых людей.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гбреисус заявил, что новая модель финансирования поможет уязвимым странам защитить передовых работников и надлежащим образом лечить пациентов.
Он добавил, что сдерживание потенциального распространения вируса в странах с более слабыми системами здравоохранения является одной из главных задач ВОЗ.
Более 1 тыс. граждан Южной Кореи помещены в карантин за рубежом
В рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа во всем мире участились случаи помещения в карантин граждан Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
В России проведено уже более 100 тысяч исследований для диагностики коронавируса, в среднем в неделю проводится около 20 тысяч исследований — Роспотребнадзор.
Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана признало недействительным уведомление, направленное 29 февраля местным и зарубежным авиакомпаниям о временном запрете на въезд на территорию республики граждан 35 стран из-за угрозы распространения коронавируса.
Распоряжение об аннулировании уведомления подписал директор Агентства Икром Субхонзода.
Вместе с тем ведомство призывает авиакомпании, летающие из Таджикистана, временно приостановить продажу билетов на авиарейсы в Китай, Иран, Афганистан, Южную Корею и Италию, а также приостановить продажу билетов пассажирам, намеревающимся въехать в Таджикистан из указанных стран «с целью предотвращения распространения коронавируса и недопущения инфицирования таджикских граждан».
Угроза коронавируса: в Грузии призвали отказаться от использования купюр
Коронавирус COVID-19 может передаваться от человека к человеку с помощью денег. Такое заявление сделал 3 марта глава Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе в обращении к жителям Грузии, сообщает грузинский «Первый канал».
Правительство Киргизии разрабатывает антикризисный план для минимизации негативных последствий для экономики страны из-за распространения в Китае и в мире коронавируса COVID-19, заявил глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев.
«Мы разрабатываем антикризисный план мероприятий, чтобы предусмотреть все потенциальные риски и минимизировать последствия. Нужно учитывать, что пятая часть нашего товарооборота приходится на КНР. Существенная часть приходится на импорт товаров из соседней страны. Поэтому нам нужно провести более глубокий анализ влияния эпидемиологической ситуации на бизнес-среду с тем, чтобы минимизировать последствия», — приводит слова Абылгазиева пресс-служба киргизского правительства.
В Подмосковье задержан сбежавший с подозрением на коронавирус мужчина
В подмосковном Домодедово сбежал мужчина с подозрением на коронавирус, он был задержан и возвращен на лечение.
В РФ распространение фейков о коронавирусе может подпадать под действие закона о недостоверной информации, что предусматривает штрафы до 1,5 миллиона рублей. Цитата из канала «Китайская угроза».
Число стран, ограничивающих въезд гражданам Южной Кореи, увеличилось до 105
Сто пять стран и регионов ограничили въезд иностранцев, побывавших на территории Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Уровень смертности от коронавируса нового типа COVID-2019 в мировом масштабе составляет 3,4%. Во всем мире скончались 3,4% зараженных COVID-2019. По сравнению с этим сезонный грипп в общем убивает менее 1% инфицированных.
Всего зафиксированы 90 893 случаев заболевания COVID-2019, при 3110 летальных исходах. За пределами КНР отмечены 1848 случаев заболевания, причем 80% этих случаев приходятся на три страны — Южную Корею, Иран и Италию.
Однако в эпицентре распространения COVID-2019 — в КНР — за последние 24 часа сообщалось лишь о 129 новых случаев заражения, что стало самым низким показателем за период с 20 января. Цитата из канала newsvirus.
Неоднозначный эпизод в самом центре американского Нью-Йорка. Мужчина в медицинской маске потерял сознание и не подаёт признаков жизни.
На фоне распространения коронавируса в США и аналогичных видео из китайского Уханя, где люди просто падают на улице, поражённые вирусом, паника в социальных сетях начинает набирать обороты. Цитата из канала «Военное обозрение».
Число заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 15 — газета The Times of Israe.
В Польше подтвердили первый случай китайского коронавируса
Польские медики впервые диагностировали заболевание, вызванное коронавирусом COVID-19. Об этом заявил на пресс-конференции 4 марта министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Он уточнил, что вирус выявили у человека, прибывшего из Германии.
Участникам эстафеты олимпийского огня Игр-2020 в Токио будут измерять температуру в связи с угрозой коронавируса, сообщает агентство Kyodo.
Елизавета II впервые с 1952 г. надела перчатки на церемонию вручения наград
Королева Великобритании Елизавета II надела перчатки на традиционное вручение наград в Букенгемском дворце. Дополнительный аксессуар к своему гардеробу 93-летняя Елизавета добавила на фоне предупреждений о росте количество инфицированных коронавирусом в Соединённом Королевстве и его смертельной опасности. Об этом сообщает Daily Mail.
Украина. Вот так под давлением местных жителей вчера в Черновцах вывозили из собственной квартиры жену первого инфицированного коронавирусом. «Когда твои соседи опаснее COVID», — цитата из канала zradaperemoga.
Мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из карантина из больницы в Домодедово. В три часа ночи он открыл окно в своей палате на втором этаже и спокойно спустился по галерее. Когда медики обнаружили, что пациента нет, то позвонили в полицию. Об этом сообщает Lshot со ссылкой на правоохранителей.
Волгоградские врачи проверяют 31 туриста на коронавирус
Под непрерывным медицинским наблюдением в Волгограде находится 31 человек, прибывший из Китая, Италии и Республики Корея. Их проверяют на возможность заражения новым коронавирусом.
В Новгородской области на защиту от коронавируса направили 500 тыс. рублей
В Новгородской области выделено 500 тыс. рублей из областного бюджета в рамках регионального плана профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Об этом на заседании областной противоэпизоотической комиссии заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Ивченко.
По её словам, выделенные средства уже потрачены на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
Завод Hyundai прекратил работу из-за выявленного у рабочего коронавируса
Завод Hyundai Construction Equipment в южнокорейском городе Ульсан прекратил работу из-за выявленного у одного из сотрудников заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Ульсана.
На Кубани более 190 тыс. пассажиров проверили на коронавирус
190 тыс. 935 пассажиров и членов экипажей транспортных средств, прибывших на территорию Краснодарского края внутренними и международными рейсами с января 2020 года, прошли через санитарно-карантинный контроль, установленный в связи с угрозой коронавируса.
Восьмой случай заражения коронавирусом подтвержден в Греции — минздрав.
Korean Air из-за коронавируса прервала авиасообщения с аэропортами мира
Южнокорейская авиакомпания Korean Air временно из-за коронавируса приостановила полёты из Сеула в Москву и Владивосток, а также в США, Европу и страны ЮВА.
Власти Таиланда призвали жителей создавать самодельные защитные маски
Руководство Таиланда призвало жителей страны произвести более 200 млн медицинских масок самостоятельно. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель генерального директора департамента общественного здоровья и санитарии минздрава Таиланда Банча Кхакхонг.
По его словам, на сегодняшний день в медицинских масках более остальных нуждаются представители медицинской отрасли, особенно те, которые работают в инфекционных клиниках. Именно они, подчеркнул чиновник, подвергаются наибольшему риску.
Под домом первого в Украине пациента из Черновцов, у которого диагностировали коронавирус, начался бунт жителей. «Украина продолжает демонстрировать свое средневековое невежество. Люди кричат, возмущаются, перекрывают дорогу. Жена инфицированного украинца до сих пор находится дома», — пишет канал zradaperemoga.
Власти Индии аннулировали визы граждан пяти стран
Правительство Индии аннулировало визы граждан Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Индии.
В Сенегале выявлен второй случай заражения коронавирусом
В Сенегале был диагностирован второй случай заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения страны.
Новости о втором случае заболевания в Сенегале доводят общее число подтвержденных случаев коронавируса на африканском континенте до 12.
Другими странами с зафиксированными случаями коронавируса являются: Алжир, где заражено пять человек, Египет — два человека, Марокко — один человек, Нигерия — один человек, Тунис — один человек.
Власти Индии подозревают коронавирус у 14 итальянских туристов и одного индийца — СМИ.
Количество случаев заражения и больных пока стабильно увеличивается и охватывает весь мир. ВОЗ озабочено возможными вспышками болезни в Африке и Индии. Цитата из канала russica2.
В России введён запрет на вывоз медицинских масок
Из России теперь нельзя будет вывозить некоторые виды медицинских изделий и оборудование. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Уточняется, что такое ограничение начало действовать со 2 марта и продлится до 1 июня 2020 года. Это решение правительство РФ приняло на фоне распространения нового типа коронавируса.
Правительство РФ запретило вывозить медицинские маски
Правительство России выпустило постановление, касающееся запрета на вывоз из страны ряда товаров медицинской направленности, за исключением вывоза для личного пользования. Соответствующее постановление подписал 2 марта глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, данное постановление будет действовать до 1 июня 2020 года. Исключение составляет вывоз такой продукции «для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Российской Федерации», а также вывоз товаров одноразового использования в личных целях.
На Алтае приняли дополнительные меры безопасности из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавируса в Республике Алтай приняты дополнительные меры по усилению контроля в пограничном пункте «Ташанта». Пропускной пункт переведён на противоэпидемический режим работы.
«Специалистами Роспотребнадзора проводится контроль прибывающих с использованием тепловизионного оборудования», — отметили в управлении.
Во Франции число заразившихся коронавирусом выросло до 212 человек
Во Франции подтвердили 212 случаев заражения коронавирусом с конца января 2020 года, передает BFM TV.
Дежурство бригад врачей из различных московских организаций во всех столичных аэропортах не повлияет на качество оказания медпомощи в больницах и поликлиниках, заявили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.
Вне Китая коронавирусом заразились уже больше 10 тыс. человек
10 566 человек заразилось за пределами Китая коронавирусом COVID-19 после начала вспышки, а за последние сутки — больше 1792 человек, 3 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
$12 млрд в качестве первоначального взноса на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 выделит Всемирный банк, 3 марта сообщается на сайте организации.
Роспотребнадзор дал важные предписания из-за угрозы коронавируса
Роспотребнадзор по Приморскому краю направил предписания предпринимателям, которые работают в сфере общественного питания, транспорта, гостиничного бизнеса, с требованием соблюдать меры предосторожности из-за угрозы коронавируса.
Врач рассказал, когда стоит ожидать пика коронавируса в России
По мнению депутата Госдумы от фракции КПРФ, члена комитета по охране здоровья Алексея Куринного, основного всплеска заболеваемости коронавирусом в России стоит ожидать в конце апреля — в первых числах мая 2020 года.
Распространение коронавируса. Главное к этому часу:
— российских велогонщиков из команды «Газпром-Русвело» шесть дней держат на карантине в одном из отелей в ОАЭ, у двух из них обнаружили коронавирус, их госпитализировали;
— старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил, что дипмиссия находится в контакте с двумя заразившимися россиянами, их состояние удовлетворительное;
— число жертв коронавируса в Китае возросло до 2981 — за сутки умерли 38 человек, зафиксировано 119 новых случаев заражения, всего на территории Китая заразились 80 270 человек;
— общее число заболевших за пределами КНР превысило 10 тыс. в 72 странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения;
— число скончавшихся от последствий заражения в Соединённых Штатах увеличилось до девяти;
— Всемирный банк принял решение выделить $12 млрд для преодоления экономических последствий распространения коронавируса, а также укрепления систем здравоохранения. Финансовую помощь получат государства с низкими и средними доходами под низкий процент;
— во всём мире заболевших 92 138 человек, жертв — 3136, выздоровевших — 48 313. (RT).
Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:
«Меня сегодня постоянно спрашивают: вот вы говорите, что коронавирус не так уж и глобально опасен, он скоро сойдёт на нет, и вообще — паника не оправдана. Почему тогда во всем мире и у нас в России применяются такие беспрецедентные меры предупреждения?! Потому что «слово сказано», курок спущен, и маховик запускается. По аналогии с терактами: телефонные звонки о заложенных в школу или больницу (самолёт) минах.
Все знают, что на 99,9% это пустая угроза. Но реагировать обязаны: эвакуируем школы, обыскиваем здания, сажаем самолёт и проч. Потом разбираемся, ищем телефонных террористов и проч. Тут ровно так же: мы теперь не можем поступать иначе. Кстати, в профессиональной медицинской прессе как раз обсуждается влияние распространяемой в СМИ паники на действия правительств и международных организаций».
США способны еженедельно проверять на коронавирус до миллиона людей
Количество людей, которых в США медслужбы могут проверить на коронавирусную инфекцию за одну неделю, составляет 1 млн человек, заявил журналистам 3 марта вице-президент США Майкл Пенс.
В КНР от коронавируса скончались более 2980 человек
Число жертв от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, в Китае достигло 2981 человека. Об этом 4 марта сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом возрастная группа
Наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией дети и подростки, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусологов.
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из России ряда медицинских изделий, включая маски. Цитата с канала tv360ru.