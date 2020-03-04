Возникший в китайской провинции новый тип коронавируса COVID-19, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и животных, шагает по миру. Ежесуточно заражению подвергаются сотни человек.

По данным ВОЗ, процент умерших в результате инфицирования COVID-19 составляет 3,4%. Это превышает показатели летальности от сезонного гриппа.

Вакцины против этого заболевания пока нет, но, согласно статистике, составленной на основе анализа более 70 тыс. случаев заболеваемости коронавирусом, реже всех заболевают дети и подростки (на эту категорию приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных).

Ажиотаж и паника вокруг эпидемии продолжают самым негативным образом влиять на мировую экономику, туризм, массовые спортивные мероприятия. Под угрозу срыва попали крупные международные форумы. Трансляция ИА REGNUM посвящена всему, что связано с заболеваемостью коронавирусом.

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