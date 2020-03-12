Амстердам, , 08:09 — REGNUM 11 марта Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде Нидерландов заявил о 121 новых выявленных случаях заражения вирусом COVID-19. Общее число заражённых в стране теперь составляет 503 человек. Кроме того, скончался ещё один заражённый пациент.

Стоит отметить, что число заражений, о которых ежедневно сообщает Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде, относится только к подтверждённым случаям, но не представляет собой действительное общее число заражений.

Начиная с минувших выходных, в Нидерландах перестали проверять членов семей заражённых лиц, если они тоже жалуются на здоровье. Службы здравоохранения в таких случаях исходят из того, что они тоже заражены. Таким образом власти надеются снизить нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, симптомы проявляются не у каждого заражённого, что препятствует обнаружению вируса во всех случаях.

11 марта Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде также сообщил что скончался ещё один пациент, заражённый вирусом COVID-19. Т.о. общее число скончавшихся составляет теперь пять человек.

199 пациентов заразились вирусом за границей. В 92 случаях источник заражения ещё не установлен. Наибольшее число заражённых по прежнему насчитывается в провинции Северный Брабант, где оно составляет 223 человек. Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде рекомендует жителям провинции в случае насморка, кашля или температуры не выходить из дома. Кроме того, жителей Северного Брабанта настоятельно просят по возможности работать из дома. До понедельника 16 марта отменены ряд крупных публичных мероприятий, в т.ч. концертов, и футбольные матчи.

9 марта премьер-министр Марк Рютте призвал голландцев временно отказаться от рукопожатий. Рекомендуется также воздерживаться от других видов физического контакта, например поцелуев в качестве приветствия. Помимо этого, Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде рекомендует применять общие гигиенические меры, например, тщательно мыть руки, чихать в локти и пользоваться бумажными платочками.