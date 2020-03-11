Рига, , 17:37 — REGNUM Министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле предложила перенести приближающиеся школьные каникулы на «неделю или две» из-за распространения COVID-19 в странах ЕС. Об этом пишет портал Diena.lv.

По ее мнению, такое решение смогло бы отменить запланированные семейные путешествия с детьми, и послужило бы неплохой профилактической мерой.

Отмечается, что пока все школьные образовательные учреждения Латвии работают в прежнем режиме. С 16 по 20 марта в стране предусмотрены каникулы для учеников с 1 по 11 классы, с 23 по 27 марта — для 12-классников.

Как передавало ИА REGNUM, 10 марта в Центре по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями (SPKC) Латвии сообщили, что в стране подтверждено десять случаев заболевания коронавирусом.