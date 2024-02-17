Киев, 17 февраля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объяснил вывод украинских войск из Авдеевки (оккупированный ВСУ город Донецкой Народной Республики) «оперативной обстановкой». Об этом он написал 17 февраля в соцсетях.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне», — написал Сырский в соцсети Facebook (признана в РФ экстремистской и запрещена; принадлежит организации Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена).

Перед этим командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские подразделения уже покинули город. До этого он заявил, что ВСУ при помощи манёвров оставляют уничтоженные позиции и закрепляются на новых рубежах обороны. Несколько бойцов при отступлении попали в плен.

По словам Тарнавского, решение об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юго-востоке Авдеевки принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

«Авдеевский ад»

Ещё вечером 16 февраля в городе, расположенном в 13 км к северу от Донецка, шли бои.

В Сети появилось видео отхода из Авдеевки повреждённой техники ВСУ. На кадрах видны движущиеся по дороге обгоревшие танки.

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Ранее бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, переброшенные в Авдеевку, назвали боевую обстановку «авдеевским адом». По оценке бойцов ВСУ, им противостоят семь бригад ВС России и воевать приходится «на 360 градусов».

13 февраля руководитель службы связи 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач заявил, что у ВСУ нет возможности выполнить поставленную киевским режимом задачу по удержанию Авдеевки. ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей, отмечал в свою очередь официальный представитель оперативно-стратегической группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой.

Обозреватели газеты The Washington Post 15 февраля написали, что ВСУ начали отступать из Авдеевки. Сдача города российским войскам — вопрос времени, приводило издание мнение украинских бойцов.

Представитель Белого дома Джон Кирби 15 февраля заявил журналистам, что ситуация в донецкой Авдеевке — критическая для ВСУ: Киеву не хватало боеприпасов, а значит, город может перейти под контроль российской армии.

Кирби сказал тогда, что Вашингтон получил информацию от властей киевского режима о том, что в Авдеевке всё сложно «до критического состояния».

Он объяснил это тем, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, а причина этого в том, что США не имеют возможности в нынешних условиях отправлять Украине новые пакеты военной помощи.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ракетная атака Вооружённых сил РФ накрыла 1,5 тыс. бойцов ВСУ на полигоне в Селидово, который находится в 30 километрах от Авдеевки. Официально эта информация не подтверждалась. По разным данным, бойцы ВСУ прибыли на полигон для учений или ротации. Удар, нанесённый ракетами «Искандер-М», превратил полигон в ад, отметил военкор Александр Коц.

В свою очередь обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян ранее отмечал, что стратегия нового главкома ВСУ Александра Сырского будет состоять в удержании Авдеевки любой ценой, в том числе потому, что Авдеевку, в отличие от Артёмовска, готовили к обороне многие годы. Город превращён в большую крепость, и, пользуясь этим, ВСУ пытаются нанести ВС РФ максимальный урон, что было бы куда труднее сделать, стоя в обороне в чистом поле, указал эксперт.

«Важнейшее направление»

Президент РФ Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где сейчас идут бои.

Путин подчеркнул, что самый острый и опасный участок борьбы за Россию сейчас в зоне специальной военной операции, но борьбу за будущее страны ведёт каждый россиянин.

По его словам, у каждого гражданина России есть свой участок работы в борьбе за будущее своей страны.

Освобождение других населённых пунктов

2 февраля на совещании с руководящим составом ВС РФ министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевку на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

Шойгу на совещании с руководством Вооружённых сил 2 февраля также отметил, что после провала контрнаступления ВСУ стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции остаётся на стороне России. Российские войска продвигаются вперёд, расширяют зоны контроля и улучшают своё положение по переднему краю, сказал министр.

25 декабря прошлого года Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки.

Позже, 5 января, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Власти республики уже работают над несколькими проектами по восстановлению.

Он подчеркнул, что после освобождения Марьинки ситуация в Донецке стала немного спокойнее, потому что ВСУ уже не находятся так близко, как совсем недавно.

Пушилин заявил, что власти ДНР учредят медаль «За освобождение Марьинки».