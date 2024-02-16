Повреждённую бронетехнику ВСУ начали выводить из Авдеевки
На Украине опубликовали видео ухода из Авдеевки повреждённой техники ВСУ
Киев, 16 февраля, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Горящие украинские танки стали выводить из Авдеевки. Соответствующее видео 16 февраля опубликовало в Telegram-канале украинское издание «Страна. ua».
«Украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки», — подписали видео журналисты.
На кадрах видны передвигающиеся по дороге горящие танки. Точная дата съёмки не указывается.
Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ приняло решение об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юго-востоке Авдеевки в ДНР, заявил 16 февраля украинский генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. По его словам, данные меры приняты для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Сейчас ВСУ продолжают перегруппировку войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях, добавил он.
Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский сбежал из Украины в Западную Европу на фоне окружения и разгрома подразделений ВСУ на фронте. По мнению аналитика, Зеленский, как верховный главнокомандующий, должен был оставаться в Киеве и взять на себя ответственность за происходящее в зоне боевых действий.
Высокопоставленная представительница Пентагона назвала ситуацию в Авдеевке предвестником новых поражений украинской армии. Она добавила, что у ВСУ без помощи союзников нет шансов против российской армии.