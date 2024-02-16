Киев, 16 февраля, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Горящие украинские танки стали выводить из Авдеевки. Соответствующее видео 16 февраля опубликовало в Telegram-канале украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«Украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки», — подписали видео журналисты.

На кадрах видны передвигающиеся по дороге горящие танки. Точная дата съёмки не указывается.

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Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ приняло решение об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юго-востоке Авдеевки в ДНР, заявил 16 февраля украинский генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. По его словам, данные меры приняты для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Сейчас ВСУ продолжают перегруппировку войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях, добавил он.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский сбежал из Украины в Западную Европу на фоне окружения и разгрома подразделений ВСУ на фронте. По мнению аналитика, Зеленский, как верховный главнокомандующий, должен был оставаться в Киеве и взять на себя ответственность за происходящее в зоне боевых действий.

Высокопоставленная представительница Пентагона назвала ситуацию в Авдеевке предвестником новых поражений украинской армии. Она добавила, что у ВСУ без помощи союзников нет шансов против российской армии.