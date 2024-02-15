Вашингтон, 15 февраля, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ начали отступать из Авдеевки (временно оккупированная Киевом часть ДНР), они считают, что сдача города российским войскам — вопрос времени, отметили 15 февраля в своей публикации обозреватели газеты The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские военные говорят, что то, что им придется сдать город, — лишь вопрос времени. В четверг (15 февраля. — Прим. ред.) военные заявили, что частичный отход уже начался», — сказано в материале.

Один из бойцов ВСУ заявил журналистам издания, что ВС РФ оказывают давление и киевская армия вынуждена отступать. Коксохимический завод Авдеевки может стать последним крупным опорным пунктом ВСУ в городе, предположили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач заявил, что у ВСУ нет возможности выполнить поставленную киевским режимом задачу по удержанию Авдеевки. ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей снабжения, отмечал в свою очередь официальный представитель оперативно-стратегической группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой.

Заявив о переходе ВСУ к обороне, новый главком украинской армии Александр Сырский тем самым подал сигнал западным кураторам о том, что их требования учтены, но слова Сырского будут расходиться с делами, отметил ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт Алексей Леонков. Обозреватель ИА РегнумГеворг Мирзаян в свою очередь указал, что стратегия Сырского будет состоять в удержании Авдеевки любой ценой, в том числе потому, что Авдеевку, в отличие от Артёмовска, готовили к обороне многие годы.

Российская наступательная операция в Авдеевке постепенно приближается к своей цели: полному освобождению северного города — спутника Донецка, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов. На протяжении последних семи лет этот район оставался главным форпостом ВСУ, с территории которого противник постоянно обстреливал столицу ДНР, но за последние месяцы российские войска последовательно уничтожили серию укрепрайонов, созданных ВСУ за долгие годы, указал эксперт.