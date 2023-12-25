Москва, 25 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил 25 декабря президенту Владимиру Путину.

РИА Новости / Евгений Биятов

«Взятие Марьинки в ДНР даёт российским войскам возможности для дальнейших действий», — сказал Шойгу.

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Министр обороны доложил главе государства, что освобождение Марьинки позволяет эффективнее защищать Донецк от огня Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это также позволило российским военным существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка.

Шойгу особо отметил действия военных прославленной 150-й дивизии и предложил главе государства наградить госнаградами тех, кто отличился при освобождении Марьинки.

Как сообщалоИА Регнум, 13 декабря аэроразведчик 72-й отдельно механической бригады ВСУ Николай Ворошнов заявил, что Вооружённые силы России полностью освободили населённый пункт Марьинка в ДНР. По мнению украинского военного, после Авдеевки российские военные бросят все силы на прорыв в направлении Курахово-Угледара.

До этого, 10 декабря, стало известно, что подразделения Вооружённых сил России подняли российский флаг над Марьинкой. Тогда сообщалось, что российские штурмовые группы закрепляются, усиливают позиции и ведут разведку ближайшей лесополосы и населённого пункта Георгиевка.

В мае российские воинские подразделения завершили освобождение Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Операцию по его освобождению начали 8 октября 2022 года. Она продлилась 224 дня.