Москва, 31 января, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, заявил 31 января кандидат в президенты России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами в Москве.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, — это Авдеевка. Вот эта группа — «Ветераны» — впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно», — рассказал он.

Путин подчеркнул, что самый острый и опасный участок борьбы за Россию сейчас в зоне специальной военной операции, но борьбу за будущее страны ведёт каждый россиянин.

«Вот сейчас идёт бой, вот сейчас мы с вами здесь обсуждаем, а они сражаются, как и другие наши ребята на всех участках соприкосновения с противником. Это самый острый, самый чувствительный, самый опасный участок борьбы за Россию», — заявил кандидат в президенты.

По его словам, у каждого гражданина России есть свой участок работы в борьбе за будущее своей страны.

«Давайте мы друг другу пожелаем успехов на этом пути и всей нашей любимой Родине!» — этими словами Путин под аплодисменты завершил встречу.

Как передавало ИА Регнум, кандидат в президенты также в ходе встречи подчеркнул, что участники военной спецоперации на Украине полностью выкладываются в ходе боевых действий и «воюют, как следует».

Путин также пообещал решить проблему с социальными выплатами, когда братья и сёстры погибших участников спецоперации получают пособия, а дети после 23 лет — нет.

Кроме того, во время встречи со своими доверенными лицами Владимир Путин заявил, что в России за последние годы сделано немало, есть что показать стране и людям. Он также добавил, что самое главное — чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь.

По его словам, Россия проходит важный и сложный этап в развитии страны, подавляющее большинство поставленных задач решаются.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.