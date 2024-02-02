Москва, 2 февраля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. После провала украинского контрнаступления ВСУ стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся на стороне России. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 2 февраля на селекторном совещании с руководящим составом армии.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«После провала контрнаступления противника Вооружённые силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что российские войска продвигаются вперёд, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю. Благодаря активным действиям на купянском, краснолиманском и донецком направлениях освобождены посёлок Веселое, сёла Крахмальное и Табаевка.

Группировки ВС России в ходе спецоперации продолжают методично снижать боевой потенциал противника, констатировал Шойгу.

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Как сообщало ИА Регнум, Шойгу 19 декабря заявил, что ВСУ, пытаясь наступать, потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ. Инициатива, отметил он, находится на стороне ВС РФ.