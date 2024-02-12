Новому руководству украинской армии, принимающему дела после смены команды предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного на лояльных Зеленскому людей, предстоит пройти важнейший экзамен. Авдеевский. И от этого экзамена, по сути, зависит все дальнейшее существование как Александра Сырского, так и киевского режима в целом.

Иван Шилов ИА REGNUM

Стратегия Сырского уже ясна — он намерен держать Авдеевку любой ценой. Использовать ее как военный волнорез и политический аргумент даже несмотря на то, что она уже находится в полукольце окружения и главная дорога, по которой ведется снабжение гарнизона, будет вот-вот перерезана.

Этому есть несколько причин.

В отличие от Артемовска, её готовили к обороне многие годы. Продумывали каждую часть огромного фортификационного сооружения, в которое превращен город. Он стал большой крепостью, внутри которой за стенами или в подземных укрытиях можно хранить снаряжение и припасы, укрывать солдат. Пользуясь этим, ВСУ пытаются нанести ВС РФ максимально большой урон, что трудно сделать стоя в обороне в чистом поле.

Не сломав этот рубеж обороны сложно продвигаться вперед, освобождать оккупированные киевским режимом части Донецкой и Запорожской областей. Поэтому если уж где и сопротивляться русским, то в Авдеевке. Если Артемовск называли «крепостью» ради красного словца, то здесь она в наличии фактически.

С политической же точки зрения Авдеевка является, по сути, экзаменом режима Зеленского на выживаемость. «Украина заинтересована в том, чтобы демонстрировать и внутреннему, и внешнему потребителю упорную борьбу за каждый населенный пункт. А для внешних потребителей это повод оказывать помощь, давать финансы, деньги, оружие», — поясняет агентству ИА Регнум эксперт Центра ПРИСП Петр Скоробогатый. Зеленский будет пытаться доказать Западу, что он в состоянии воевать, чтобы все-таки получить этот пакет, помощи, о котором они мечтают. Как сказал Арахамия: «Два месяца мы еще продержимся».

Не меньшее значение оборона Авдеевки имеет и для внутренней политики — приближается май, когда истекает срок правления нынешнего президента. «Для внутреннего потребителя это прежде всего стойкость, демонстрация того, что страна сражается, никаких переговоров не будет, и жертвы, которые несет страна, не напрасны, — поясняет Скоробогатый. — Как только Зеленский даст слабину, как только он продемонстрирует, что Украина готова, хотя бы даже на время, уходить, оставлять, отступать и так далее, к нему возникнут вопросы по тому самому первому решению в начале войны: а для чего тогда все это было?»

Именно поэтому к городу перебрасываются самые боеспособные части. Например, третья штурмовая бригада, состоящая из боевиков запрещенной в РФ нацистской группировки «Азов». В самой Авдеевке находится три бригады: 110-я, 116-я и 56-я. На флангах с севера находится 47-я бригада. Это та, которая была укомплектована американскими Bradley и должна была прорывать линию фронта к Токмаку. Туда же переброшены русские националисты.«Номинально корпуса, а по факту батальоны. Они понимают, что их никто в плен не будет брать, поэтому они там достаточно ожесточенно сражаются»,— говорит агентству ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Однако проблема в том, что эта стратегия вряд ли сработает.

Во-первых, потому, что достаточных резервов для отбрасывания российских войск у Киева нет. Чисто теоретически, утверждают эксперты, если бы у них были большие резервы, можно было «поддавить» в направлении юга, юго-западного фланга, несколько расширить горловину. Но это лишь ненадолго отсрочит конец гарнизона.

Во-вторых, российские войска действительно перерезают коммуникации авдеевской группировки. И какими бы не были запасы в бункерах, они рано или поздно закончатся. А еще быстрее закончится людской ресурс.

В-третьих, наши штурмовики уже сейчас могут тоже пользоваться авдеевскими укреплениями. «Сейчас на северо-востоке мы достаточно эффективно вклиниваемся в центральную часть зацепились за жилой массив, расширяем его, двигаемся как раз по тем коммуникациям, которые они создавали. И это позволяет нам, не боясь ударов FPV, перемещаться от одного укрытия к другому. То, что невозможно сделать на открытом пространстве», — отмечает Клинцевич.

В результате, по словам эксперта, уровень потерь, которые несут там подразделения ВСУ, являются демонстрацией принципа «вход — рубль, выход — два». И их невозможно централизованно вывести, поскольку они сразу гарантированно окажутся под ударом.

Наконец, в-четвертых, мы не идем на поводу у киевского режима и не гоним войска на убой. «Наши военные говорят: да у нас есть резервы, да, мы можем идти вперед. Но очень важно, что мы это делаем очень мягко аккуратно. Мы не гоним под какие-то даты. Мы бережём личный состав. Это очень важно. Нам не надо ненужных побед под событийные вещи, чреватых огромными потерями», — заявляет Клинцевич. Потому, что мы бережем наших солдат (ведь армия России сейчас пополняется прежде всего добровольцами). Создаем профессиональный костяк, с которым можно освобождать остальные территории бывшей Украины.

Представители киевского режима утверждают, что освобождение города для россиян важно с политической точки зрения, мол, под выборы. Однако на самом деле задача штурма сильного укрепрайона с коксохимическим заводом диктуется прежде всего военной необходимостью. Это населенный пункт как заноза входит в Донецкую агломерацию. В любой момент, нарастив там группировку сил и средств, они могут угрожать центру Донецка.

Украинцы выбрали вариант долгой обороны, максимальной ставки на истощение наступающих войск, в том числе и потому, что хотят подготовить запасные и резервные рубежи. Надо понимать, что дальше российская армия не выйдет на открытые просторы, не потечет ручейком дальше до Днепра. Её встретят хорошие укрепленные линии, а у нас нет пока готовности применить все имеющиеся резервы и ресурсы.

Но, с другой стороны, стратегия Сырского по втягиванию самых обученных украинских подразделений в авдеевскую воронку как раз создает новые возможности для российской армии на других направлениях.

«Для Украины переброска резервов может плохо кончиться. Они скорее всего будут сдергивать их с каких-то других участков фронта, где мы не преминем этим воспользоваться. Мы уже поддавливаем на Купянском направлении. Мы подавливаем и на направлении Артемовска. Там уже подходим сейчас уже к населенному пункту Часов Яр, и им там приходится выстраивать новые рубежи обороны», — считает Клинцевич.

По сути, истончение фронта идет на всех указанных направлениях. И эксперты не исключают, что в обозримой перспективе там может произойти коллапс — триггером которого станет как раз падение Авдеевки.

Да, в данный момент кажется, что это маловероятно. По словам Петра Скоробогатого, украинцы обороняются очень стойко, упорно хватаются за любые оборонительные позиции. Причем речь идет не только о подготовленных войск, которых у Киева сейчас не очень много, но и о мобилизованных, которых удается очень быстро встраивать в систему обороны.

Однако большое поражение, которым неизбежно закончится Авдеевка, вполне способна привести к некоему психологическому надлому у украинских солдат. Тем более в отсутствии «отца-командира», каковым был Залужный.

«Это был именно тот главнокомандующий, который пережил самые тяжелые, как украинцам кажется, времена начала, который выступает в некотором смысле таким спасителем страны. Который не сбежал, не перекинулся на сторону противника, — напоминает Скоробогатый. — К Сырскому отношение совершенно иное и в случае проблем на фронте Зеленскому припомнят эту замену, а Сырскому — все котлы и его отношение к солдатам как к пушечному мясу. И вот тогда, наверное, увольнение Залужного может очень серьезно аукнуться».

Понимает ли это сам Сырский?

Наверняка, он все-таки военный профессионал. Однако он все равно будет делать то, что говорит ему Зеленский, будет исполнять любые, даже самые безрассудные приказы, которые приведут к гибели огромного количества людей. Все это плохие ходы. Но хороших для Украины просто не осталось.