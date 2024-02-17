Авдеевка, ДНР, 17 февраля, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские подразделения уже вышли из Авдеевки Донецкой Народной Республики. Об этом он написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженная техника ВСУ

«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции», — уточнил Тарнавский.

О принятом решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне ранее сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля украинские паблики опубликовали видео ухода из Авдеевки повреждённой техники ВСУ. На кадрах запечатлены передвигающиеся по дороге горящие танки.

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Ещё вечером 16 февраля бои в городе продолжались. Затем появились сообщения, что украинские военные покидают уничтоженные ВС России позиции в Авдеевке. По словам генерала ВСУ Александра Тарнавского, несколько человек попали в плен к российским бойцам.

В Белом доме 15 февраля заявили, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль российской армии. Во многом на ситуацию повлияли нехватка боеприпасов у ВСУ и превосходство России в живой силе. Это, в свою очередь, произошло из-за неспособности США передавать Украине новые пакеты военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.