Вашингтон, 15 февраля, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Представитель Белого дома Джон Кирби 15 февраля заявил журналистам, что ситуация в донецкой Авдеевке — критическая для ВСУ: Киеву не хватает боеприпасов, а значит, город может перейти под контроль российской армии.

Иван Шилов ИА Регнум

Кирби сказал, что Вашингтон получил информацию от властей киевского режима о том, что в Авдеевке всё сложно «до критического состояния».

«Россия продолжает ежедневно теснить позиции украинцев. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск», — признал Джон Кирби.

Он объяснил это тем, что ВСУ испытывает дефицит боеприпасов, а причина этого в том, что США не имеют возможности в нынешних условиях отправлять Украине новые пакеты военной помощи.

«Из-за того, что Конгресс не одобрил запрос о дополнительном финансировании, мы не можем отправить помощь», — сказал представитель Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, переброшенная в район Авдеевки в ДНР, заявила о чрезвычайно критической ситуации на этом участке фронта. Об этом 15 февраля написали в Telegram-канале бригады.

14 февраля официальный представитель оперативно-стратегической группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей снабжения.

Руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач 13 февраля заявил, что у ВСУ нет возможности выполнить поставленную киевским режимом задачу по удержанию Авдеевки.

ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 200 военных и один танк. Об этом на брифинге 15 февраля проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.