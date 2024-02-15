Киев, 15 февраля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Переброшенные в Авдеевку (временно оккупированная Киевом часть ДНР) бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ 15 февраля назвали обстановку в зоне боёв «авдеевским адом».

Иван Шилов ИА Регнум

«3-я отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая», — сказано в сообщении в Telegram-канале бригады.

Сообщение носит заголовок «Авдеевский ад».

По оценке бойцов ВСУ, им противостоят семь бригад ВС РФ. Командир бригады Андрей Белецкий заявил, что бойцы «вынуждены воевать на 360 градусов».

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач заявил, что у ВСУ нет возможности выполнить поставленную киевским режимом задачу по удержанию Авдеевки. При этом он добавил, что к подразделениям ВСУ в Авдеевке подходит подкрепление.

ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей снабжения, в Авдеевке идут уличные бои, а обстановка требует от ВСУ «смены тактики боевых действий», отмечал в свою очередь официальный представитель оперативно-стратегической группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой.

Сделанным в первом же интервью в новой должности заявлением о переходе ВСУ к обороне новый главком украинской армии Александр Сырский подал сигнал западным кураторам о том, что все их требования учтены, но слова Сырского будут расходиться с делами, отметил ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт Алексей Леонков.

Обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян ранее указал, что стратегия Сырского будет состоять в удержании Авдеевки любой ценой, в том числе потому, что Авдеевку, в отличие от Артёмовска, готовили к обороне многие годы. Город превращён в большую крепость, и, пользуясь этим, ВСУ пытаются нанести ВС РФ максимальный урон, что было бы куда труднее сделать, стоя в обороне в чистом поле, отметил эксперт.