Марьинка, ДНР, 5 января, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Власти ДНР учредят медаль «За освобождение Марьинки», сообщил 5 января глава республики Денис Пушилин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Считаю, что будет абсолютно справедливым, чтобы все ребята, которые имели отношение к освобождению города, получили эту награду», — сказал Пушилин журналистам.

Он добавил, что соответствующий законопроект уже внесён в Народный совет ДНР.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Марьинки под полный контроль Вооружённых сил РФ 25 декабря 2023 года. На следующий день освобождение Марьинки от украинских войск подтвердил и главком ВСУ Валерий Залужный.

Путин поручил Шойгу наградить госнаградами бойцов, отличившихся в освобождении Марьинки, а также присвоить особо отличившемуся в этих боях командиру танкового батальона Александру Трошину звание майора.

Марьинка граничит с западной частью Донецка, и с 2014 года именно с позиций в этом городе ВСУ обстреливали территорию столицы ДНР и других районов республики.

После освобождения Марьинки интенсивность обстрелов Донецка сократится, отмечал ранее Пушилин. Он также заявил, что почти полностью разрушенный город, вероятно, будут восстанавливать.

Контроль над Марьинкой открывает ВС РФ возможности для дальнейшего продвижения войск, в том числе в направлении ключевого транспортного узла Курахово, отмечали ранее представители властей ДНР.