Москва, 13 февраля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Ракетная атака Вооружённых сил РФ накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово на донецком направлении. Об этом 13 февраля сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Российская армия нанесла мощный ракетный удар по военному полигону в Селидово на донецком направлении фронта. В момент удара на объекте могли находиться до 1500 украинских военных, прибывших на учения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о высокой результативности ракетного удара говорит тот факт, что СБУ срочно перекрыла район и начала активные мероприятия по поиску наводчиков.

Как ранее передавало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ нанесли мощный ракетный удар по объекту размещения украинских военных в городе Часов Яр в ДНР, который является ключевым для группировки украинских военных в Авдеевке. По предварительной информации, в результате российского удара уничтожены до 100 военных ВСУ.