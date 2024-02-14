Москва, 14 февраля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Удар российских войск превратил полигон ВСУ в Селидово в ад. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, удар был нанесён ракетами «Искандер-М» с кассетной боевой частью, каждая боеголовка которой оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около 10 м над землёй.

Он отметил, что этот боеприпас является смертным приговором для не укрытой в помещении живой силы.

Военкор пояснил, что осколки летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в глубоких траншеях. При этом один боеприпас накрывает площадь в два футбольных поля.

«Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», — написал Коц.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ракетная атака Вооружённых сил РФ накрыла 1,5 тыс. бойцов ВСУ на полигоне в Селидово, который находится в 30 километрах от Авдеевки. Официально эта информация не подтверждалась. По разным данным, бойцы ВСУ прибыли на полигон для учений или ротации.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Сырский засекретил данные о потерях из-за удара ВС РФ по полигону в Селидово. По её словам, украинских военных там готовили к боям за Авдеевку, потери ВСУ могут доходить до 1,5 тыс. человек.

Политолог Сергей Марков отметил, что удар Вооружённых сил РФ по полигону в Селидово мог привести к огромным потерям в украинских войсках. По его словам, там шло сосредоточение сил ВСУ для Авдеевки.