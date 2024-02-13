Киев, 13 февраля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. У вооружённых сил Украины нет возможности выполнить поставленную киевским режимом задачу по удержанию Авдеевки (расположена на временно оккупированной Киевом части ДНР), заявил 13 февраля руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач.

Global Look Press/LukasJohnns

«У нас на данный момент нет достаточных возможностей, чтобы выполнить задание по удержанию Авдеевки», — сказал Секач, которого цитирует киевское издание «Страна. ua».

При этом руководитель службы связей заявил, что к подразделениям ВСУ в Авдеевке подходит подкрепление и что бойцы его бригады впервые почти за два года получили возможность для отдыха и ротации.

Ранее украинские СМИ сообщали, что ВСУ укрепили оборону временно оккупированной ими части Авдеевки подразделениями 3-й штурмовой бригады.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ракетная атака Вооружённых сил РФ накрыла 1,5 тыс. бойцов ВСУ на полигоне в Селидово, который находится в 30 километрах от Авдеевки. Официально эта информация не подтверждалась. По разным данным, бойцы ВСУ прибыли на полигон для учений или ротации.

Также Telegram-каналы сообщали о нанесении российскими войсками 13 февраля ракетного удара по объекту размещения бойцов ВСУ в городе Часов Яр, который также расположен неподалёку от Авдеевки на временно оккупированной Киевом части ДНР. По этим данным, было уничтожено до 100 военных ВСУ. Официально информация не подтверждалась.

Стратегия нового главкома ВСУ Александра Сырского будет состоять в удержании Авдеевки любой ценой, это связано в том числе в тем, что Авдеевку, в отличие от Артёмовска, готовили к обороне многие годы, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян. Город превращён в большую крепость, и, пользуясь этим, ВСУ пытаются нанести ВС РФ максимальный урон, что было бы куда труднее сделать, стоя в обороне в чистом поле, указал эксперт.