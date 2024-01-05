Москва, 5 января, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Освобождение города Марьинки дало России больше возможностей для обеспечения безопасности ДНР. Об этом 5 января заявил глава республики Денис Пушилин на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

«После освобождения Марьинки у нас появляется больше условий для создания безопасности. Пока это не всецелая безопасность для самых обстреливаемых районов — для Петровского и Кировского районов Донецка», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что после освобождения Марьинки ситуация в Донецке стала немного спокойнее, потому что ВСУ уже не находятся так близко, как совсем недавно.

Пушилин добавил, что ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Власти республики уже работают над несколькими проектами по восстановлению.

Как сообщало ИА Регнум, Пушилин заявил, что власти ДНР учредят медаль «За освобождение Марьинки». Соответствующий законопроект уже внесён в Народный совет ДНР.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о взятии Марьинки под полный контроль Вооружённых сил РФ.

Путин поручил Шойгу наградить госнаградами бойцов, отличившихся в освобождении Марьинки, а также присвоить особо отличившемуся в этих боях командиру танкового батальона Александру Трошину звание майора.