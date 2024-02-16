Украинский генерал подтвердил, что ВСУ отходят с позиций в Авдеевке
Генерал Тарнавский подтвердил, что ВСУ отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке
Киев, 17 февраля, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские военные покидают уничтоженные ВС РФ позиции в Авдеевке Донецкой Народной Республики.
При этом, по словам командира, несколько человек попали в плен к российским бойцам.
«ВСУ отходят из уничтоженных позиций при помощи маневров и закрепляются на новых рубежах обороны. Во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен», — цитирует Тарнавского агентство Укринформ.
Также сообщается, что ещё вечером 16 февраля бои в Авдеевке продолжались.
Как сообщало ИА Регнум, решение вывести ВСУ из Авдеевки должно приниматься руководством армии, это событие не грозит политическими последствиями для Киева, заявил 16 февраля в эфире телемарафона советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Чиновник добавил, что российские военные могут додавить на некоторых направлениях. Причиной неудач ВСУ Подоляк назвал задержку поставок Украине западного оружия и боеприпасов.
Тарнавский ранее заявил, что командование ВСУ приняло решение об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юго-востоке Авдеевки. Он уточнил, что данные меры приняты для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.
Украинские паблики опубликовали видео ухода из Авдеевки повреждённой техники ВСУ. На кадрах видны передвигающиеся по дороге горящие танки.