Киев, 16 февраля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Командование ВСУ приняло решение об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юго-востоке города Авдеевки в ДНР. Об этом 16 февраля сообщил украинский генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«После многих месяцев противостояния, командование приняло решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки», — написал Тарнавский.

По его словам, это решение было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Он добавил, что сейчас ВСУ продолжают перегруппировку войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Тарнавский заявил, что ВСУ готовят новые позиции в Авдеевке. По его словам, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется манёвр войсками, продолжают готовиться укрепления. Он отметил, что положение в Авдеевке сложное, но, по его словам, «контролируемое».

Днём ранее официальный представитель группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей снабжения.

Штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная в Авдеевку, заявила, что её «новым домом» является коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.

15 февраля обозреватели газеты The Washington Post написали, что ВСУ начали отступать из Авдеевки. Сдача города российским войскам — вопрос времени, привело издание мнение украинских бойцов. Один из боевиков ВСУ признался журналистам, что российские военные оказывают давление и киевская армия вынуждена отступать. Коксохимический завод Авдеевки может стать последним крупным опорным пунктом ВСУ в городе, отметили авторы.