В Санкт-Петербурге 29 декабря продолжилась неформальная встреча руководителей государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Провели её по инициативе президента России Владимира Путина. Участниками стали главы девяти государств СНГ, а также первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Накануне Владимир Путин лично поздравил лидеров с 30-летием СНГ и назвал необычным очный формат встреч: «Это необычный вариант встреч. Чаще мы работаем в режиме онлайн. Но есть такая возможность встретиться, значит этим надо воспользоваться. Хочу поблагодарить инициаторов этой встречи». В Константиновском дворце состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Последний в своем выступлении подчеркнул: «Мы выстроили с вами особые отношения. Я надеюсь, что так оно будет продолжаться и при новом президенте, потому что мы соседи, богом данные друг другу, и от этого отходить нам нельзя, это во взаимных интересах». Днём ранее российский президент встретился в Петербурге с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Состоялась отдельная встреча и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, после саммита президенты вместе сыграют в хоккей. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Эмомали Рахмоном

15:46 27.12.2021 Президент РФ Владимир Путин заявил о поставках военной техники в Таджикистан для укрепления границ в свете нестабильности в Афганистане и необходимости обеспечения безопасности.

15:51 27.12.2021 Военная база РФ в Таджикистане является одним из значимых элементов безопасности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

15:57 27.12.2021 В России проживают и работают около миллиона граждан Таджикистана, заявил президент РФ Владимир Путин.

16:04 27.12.2021 Россия и Таджикистан в 2021 году смогли нарастить товарооборот на 45%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

16:04 27.12.2021 Самым верным способом адаптации мигрантов к проживанию в России является обучение их русскому языку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

16:23 27.12.2021 Афганистан создаёт серьёзный риск дестабилизации в Центральной Азии. Об этом 27 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Подробности в материале: Путин пообещал помощь Рахмону в связи с угрозой из Афганистана

17:31 27.12.2021 Россия и Таджикистан восстановили и нарастили снизившийся из-за пандемии торговый оборот, заявил 27 декабря российский президент Владимир Путин на встрече с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе Кремля. Об этом: Путин на встрече с Рахмоном оценил состояние товарооборота с Таджикистаном

18:02 27.12.2021 Беседа с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 27.12.2021 г. Фото: kremlin.ru

18:25 27.12.2021 Освоение русского языка очень помогает мигрантам в России, способствует их адаптации, заявил 27 декабря российский президент Владимир Путин на встрече с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе Кремля. Об этом: Путин заявил, что для мигрантов в России очень важно знать русский язык

20:13 27.12.2021 Беседа с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 27.12.2021 г. Фото: kremlin.ru

21:18 27.12.2021 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Душанбе.

21:39 27.12.2021 Российский президент Владимир Путин получил предложение приехать в Таджикистан от своего таджикского коллеги Эмомали Рахмона, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы республики. Читайте также: Глава Таджикистана пригласил Путина в гости

22:13 27.12.2021 Президент России Владимир Путин с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 27.12.2021 г. Фото: kremlin.ru

07:27 28.12.2021 По сообщению пресс-службы Кремля, в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря примут участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

11:12 28.12.2021 Президент Молдавии Майя Санду отказалась участвовать в саммите глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдёт в Санкт-Петербурге 28 декабря. Об этом она сообщила эфире молдавского телеканала Pro TV. Читайте также: Президент Молдавии не получила приглашения на саммит стран СНГ

11:13 28.12.2021 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря отбыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Читайте также: Президент Узбекистана посетит Санкт-Петербург

11:14 28.12.2021 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Сайт президента Узбекистана

11:35 28.12.2021 Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 декабря прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите лидеров стран, входящих в СНГ. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. Читайте также: Алиев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина

11:36 28.12.2021 Ильхам Алиев прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

12:18 28.12.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ. Об этом: Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

12:19 28.12.2021 Цитата из видео «Рабочий визит в Российскую Федерацию». Официальный сайт Президента Республики Белоруссия

13:02 28.12.2021 Всегда загруженное Пулковское шоссе в Санкт-Петербурге оказалось временно перекрыто утром 28 декабря. По мнению водителей, причиной образовавшихся пробок стал один из кортежей, прибывших на саммит лидеров стран СНГ. Об этом: Пулковское шоссе перекрывали в Петербурге в связи с саммитом СНГ

13:03 28.12.2021 Кортеж в Санкт-Петербурге. Сайт президента Узбекистана

14:06 28.12.2021 Президент России Владимир Путин провёл в Петербурге двустороннюю встречу с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, прибывшим в Северную столицу для участия в саммите глав государств СНГ наряду с действующим президентом Казахстана.

14:08 28.12.2021 Президент России отметил, что Нурсултан Назарбаев стоял у истоков идеи формирования ЕврАзЭС и в годы своего президентства сделал всё возможное для развития этого сообщества.

14:09 28.12.2021 В Петербурге начался неформальный саммит глав государств СНГ. Это первая очная встреча в Петербурге лидеров стран СНГ после декабря 2019 года.

14:10 28.12.2021 Президент России поблагодарил своих коллег из стран СНГ, которые прибыли в Петербург.

14:11 28.12.2021 Одна из главных тем саммита — общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции, подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что профильные специалисты стран СНГ активно сотрудничают между собой в выработке способов преодоления пандемии.

14:13 28.12.2021 Сохранившиеся ещё со времён Советского Союза связи между странами СНГ играют положительную роль в экономическом росте этих государств. Об этом 28 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече руководителей стран СНГ. Читайте также: Деятельность СНГ себя оправдала — Путин

14:16 28.12.2021 Страны СНГ продолжают развивать связи, сохранившиеся между ними после развала Советского Союза. Об этом 28 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече руководителей стран СНГ. Читайте также: Советский задел помог странам СНГ пройти пандемию легче других — Путин

14:16 28.12.2021 По словам Владимира Путина, время показало оправданность создания СНГ, которое отметило в этом году своё 30-летие. «Интеграция углублялась в разных аспектах, и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики. Сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою роль — общие коммуникации, предприятия, которые работают как партнеры, производственные цепочки высокой степени кооперации», — отметил Путин.

14:18 28.12.2021 Президент России Владимир Путин во время встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Санкт-Петербурге поблагодарил его за идею создания Евразийского экономического союза. Об этом: Путин поблагодарил первого президента Казахстана за идею создания ЕАЭС

14:19 28.12.2021 Встреча президента России Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Санкт-Петербурге. kremlin.ru

14:20 28.12.2021 Интеграция помогает странам СНГ проходить тяжелое время пандемии, подчеркнул президент России. «Сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, доставшиеся из прошлого, нам удается преодолевать эти сложности и трудности даже лучше, чем в других странах мира», — заявил Владимир Путин.

14:30 28.12.2021 Бесконтрольное применение биотехнологий таит множество угроз для человечества. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ. Подробности в материале: Естественные и рукотворные биологические угрозы почти неразличимы — Попова

14:30 28.12.2021 Казахстан и Россия выстроили образцовые отношения, соседство этих стран дано богом, заявил первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря в Санкт-Петербурге. «Между Казахстаном и Россией отношения образцовые. Мы выстроили с вами образцовые отношения», — сказал Назарбаев Путину. Об этом: Назарбаев: между Казахстаном и Россией образцовые отношения

14:36 28.12.2021 За прошедшие тридцать лет кардинально поменялось многое. Однако благодаря созданию СНГ интеграция по очень многим направлениям углублялась, заявил президент РФ Владимир Путин 28 декабря на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. «Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным», — сказал российский лидер. Читайте также: Путин: создание СНГ было оправданным шагом

14:37 28.12.2021 Странам СНГ нужно иметь консолидированную позицию по вопросам биологической безопасности. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ. Об этом: Попова увидела попытки реформы здравоохранения на глобальном уровне

14:42 28.12.2021 Российская миссия оказалась раньше всех в ЮАР для изучения нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ. Читайте также: Попова: российские учёные имеют эксклюзивный доступ к изучению «Омикрона»

14:47 28.12.2021 Совместные меры по борьбе с пандемией COVID-19 предложил обсудить своим коллегам по Содружеству Независимых Государств (СНГ) президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге. Подробности в материале: Путин предложил лидерам стран СНГ обсудить совместную борьбу с COVID-19

14:48 28.12.2021 Исследования в ЮАР показали эффективность вакцин от «Омикрона». Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ. Подробности в материале: Вакцинация защищает людей от тяжёлой болезни — Попова об «Омикроне»

14:58 28.12.2021 Российская вакцина «Спутник V» оказалась высокоэффективной против нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече руководителей стран СНГ. Читайте также: «Спутник V» точно нейтрализует штамм «Омикрон» — Путин

14:59 28.12.2021 Уровень нейтрализации российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» нового штамма «Омикрон» очень высокий. По его словам, нейтрализующая эффективность составляет порядка 90%. Об этом 28 декабря на встрече руководителей стран СНГ заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин сообщил о нейтрализующей способности «Спутника V» против «Омикрона»

15:02 28.12.2021 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

15:05 28.12.2021 За четыре года на территории стран СНГ не было зарегистрировано ни одного случая чумы. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ. Читайте подробнее: Попова заявила о достижении стран СНГ в борьбе с чумой

15:10 28.12.2021 Россия с начала 2021 года занимает лидирующие места по охвату тестированием населения на коронавирус. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ. Читайте также: Попова назвала место России в рейтинге по борьбе с пандемией

15:10 28.12.2021 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге поблагодарил Россию за помощь во время пандемии COVID-19. Подробности в материале: Токаев поблагодарил Россию за помощь Казахстану в период пандемии

15:14 28.12.2021 Ни один прогноз по развитию ситуации с COVID-19 в Белоруссии не оправдался. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 28 декабря на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. «Честно признаюсь, что ни один из прогноз по имеющемуся штамму в Белоруссии, хотя несколько групп работали, ни один по срокам не оправдался», — сказал Лукашенко.

15:19 28.12.2021 В настоящее время новый коронавирус SARS-CoV-2 уже проявляет сезонность. Об этом 28 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе неформального саммита глав государств стран Содружества Независимых Государств, который проходит в Санкт-Петербурге. Подробности в материале: Глава Роспотребнадзора: коронавирус уже проявляет сезонность

15:20 28.12.2021 Главный санитарный врач России Анна Попова. Council.gov.ru

15:25 28.12.2021 Страны СНГ в вопросах санитарного реагирования оправданно возвращаются к подходам, выработанным ещё в советские времена. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ. Читайте подробнее: Пандемия показала несостоятельность западных подходов — Попова

15:27 28.12.2021 Коллективный иммунитет к коронавирусу в России должен достичь уровня 90% для победы над распространением новой инфекции. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 28 декабря на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. «А нужно 90 [процентов]», — констатировал глава государства в ответ на сообщение главы Роспотребнадзора Анны Поповой о 60% иммунизированного населения в РФ. «90−95 [процентов]», — уточнила Попова. Читайте подробнее: Путин потребовал довести до 90% коллективный иммунитет к COVID-19

15:40 28.12.2021 Надеяться на скорое завершение пандемии пока что преждевременно. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ. Об этом: Более контагиозный, но тяжёлых случаев меньше — Попова об «Омикроне»

15:41 28.12.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. president.gov.by

15:42 28.12.2021 С приходом «Омикрона» коронавирус нового типа начал проявлять сезонность. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ. Читайте также: Коронавирус начал проявлять сезонность — Попова

15:42 28.12.2021 Применение российских вакцин в Туркмении защитило население страны от коронавирусной инфекции — ни одного случая заболевания не зафиксировано. Об этом туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил 28 декабря на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. «В Туркменистане на сегодняшний день не зарегистрирована эта пандемия, и я хочу сказать, это благодаря Российской Федерации», — сказал Бердымухамедов. Подробности в материале: Президент Туркмении: в стране нет COVID-19 благодаря вакцинам из РФ

15:43 28.12.2021 Александр Лукашенко задал сразу несколько вопросов Анне Поповой, предположив, что происходит «затухание пандемии». Анна Попова обнадеживать не стала: «Нам очень хочется надеяться, но пока мы такими надеждами себя не тешим».

15:48 28.12.2021 Президент России Владимир Путин на встрече руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге. Цитата из видео. kremlin.ru

15:55 28.12.2021 На полях неформального саммита глав государств СНГ состоялась отдельная встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

15:56 28.12.2021 Как сообщает пресс-служба Кремля, президенты России и Казахстана обсуждали вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в области образования, энергетики и цифровизации.

15:56 28.12.2021 Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева приехать в Россию с визитом в начале следующего года.

15:59 28.12.2021 Напомним, утром 28 декабря в Константиновском дворце состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан — лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.

16:01 28.12.2021 Назарбаев был приглашен на саммит СНГ в Петербург в качестве почётного председателя Евразийского экономического союза. «От имени Казахстана приедет наш президент Касым-Жомарт Токаев для решения всех вопросов. Но я как почётный [председатель], как самый опытный, как свидетель истории буду в этом участвовать. [Неформальный саммит] СНГ сейчас, да? Я один остался из тех, кто создавал СНГ — в Алма-Ате в 1991 году в декабре месяце, и я помню, как это случилось», — сказал, в частности, Назарбаев Путину.

16:09 28.12.2021 «А между Казахстаном и Россией отношения образцовые», — отметил Нурсултан Назарбаев. «Точно», — отреагировал Путин.

16:11 28.12.2021 По словам Владимира Путина, «во взаимоотношении с Казахстаном мы вообще в 2020 году — в самом сложном году пандемии — не допустили серьёзного спада экономики, всего было четыре процента». «Зато за первые девять месяцев текущего года рост свыше 30 процентов», — отметил президент России. Нурсултан Назарбаев сообщил, что «24 миллиарда будет торговля, это рекорд за все годы, и это — несмотря на пандемию».

16:12 28.12.2021 Участники неформальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. kremlin.ru

16:56 28.12.2021 Глава Роспотребнадзора Анна Попова: «За последние десять лет при поддержке Российской Федерации реализовано 19 программ содействия стран Содружества, и среди них программа ликвидации кори, борьба с угрозой распространения чумы из трансграничных очагов, противодействие полиомиелиту, укрепление лабораторной сети, включая мобильные лаборатории, борьба с ВИЧ, СПИД и гепатитами, противодействие распространению устойчивых к антибиотикам микроорганизмов. Объем средств, который выделен Российской Федерацией на эти цели, за 10 лет превысил 18 миллиардов рублей. В общей сложности поставлено более двух тысяч единиц оборудования в десятки лабораторий, проведено обучение более пяти тысяч специалистов, переданы миллионы доз вакцины от кори и гепатита и более семи миллионов тестов для диагностики различных инфекций. Благодаря этой работе нам удается обеспечивать эпидблагополучие по многим инфекциям. Так, на фоне всплеска заболеваемости корью в 2014—2017 годах в Европе на наших территориях, территориях наших стран, нам удалось сдержать эту ситуацию и не допустить крупных вспышек кори у нас. Совместными усилиями мы не допустили завоза на территории стран СНГ и распространения дикого вируса полиомиелита, добились снижения заболеваемости ВИЧ и гепатитом и не допустили трансграничного распространения опасных инфекций из природных очагов, в первую очередь чумы».

16:58 28.12.2021 Анна Попова сообщила, что на территории стран СНГ 45 природных очагов чумы. Благодаря совместной программе удалось в последние четыре года обеспечивать полное [санитарно-эпидемиологическое] благополучие по чуме во всех наших странах, несмотря на ежегодно регистрируемую чуму в странах, близких к нашим границам. В Монголии это было восемь случаев, в Китае — десять, в Соединенных Штатах девять случаев, из них почти половина летальных. И в мире чума представляет большую проблему, но все природные очаги чумы в результате нашего взаимодействия сегодня находятся под контролем. За период с 2017 года в странах СНГ не зарегистрировано ни одного случая чумы.

17:00 28.12.2021 По словам Поповой, пандемия стала испытанием для региона и примером ценности практического сотрудничества, взаимопомощи и поддержки стран СНГ. Сегодня Россия находится на 94-м месте в мире по количеству заболевших на 100 тысяч населения, в моменте — на 72-м за прошедшую неделю, также на 100 тысяч населения. «При этом практически с начала пандемии мы занимаем лидирующие места по охвату тестированием населения Российской Федерации, на сегодняшний день по общему количеству Россия занимает четвертое место», — отметила глава Роспотребнадзора.

17:02 28.12.2021 Дмитрий Песков. kremlin.ru

17:41 28.12.2021 Президент России Владимир Путин с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. kremlin.ru

17:43 28.12.2021 Нурсултан Назарбаев понимает, какая у Владимира Путина нагрузка: «Для вас был год выборов в Думу. И со всеми этими тяжёлыми событиями, которые происходят, — конфронтация против России коллективного Запада, я представляю, какая у вас сейчас мощная нагрузка».

17:43 28.12.2021 Президент России Владимир Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. kremlin.ru

18:32 28.12.2021 Председатель Демократической партии Таджикистана (ДПТ) Саиджафар Усмонзода призвал президента Эмомали Рахмона содействовать включению республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает «Азия-Плюс». Подробности в материале: Глава демпартии Таджикистана ратует за вступление в ЕАЭС

18:56 28.12.2021 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге. Цитата из видео. kremlin.ru

19:55 28.12.2021 Флаг Узбекистана. Сайт президента Узбекистана

21:37 28.12.2021 Президент России Владимир Путин с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. kremlin.ru

22:24 28.12.2021 Президент Туркмении ГурбангулыБердымухамедов: «В Туркменистане на сегодняшний день не зарегистрирована эта пандемия, и я хочу сказать, что это благодаря Российской Федерации. Мы одни из первых зарегистрировали у себя и «Спутник V», и «ЭпиВакКорону». Причём сегодня наше население было провакцинировано и «Спутником V», и «ЭпиВакКороной». Буквально на днях мы получили «Спутник Лайт», которым уже идёт как бустерная вакцинация. Поэтому мы благодарны».

22:25 28.12.2021 Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на встрече руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге. akorda. kz

22:44 28.12.2021 Президент России Владимир Путин с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. kremlin.ru

07:32 29.12.2021 Александр Лукашенко накануне, 28 декабря, задал сразу несколько вопросов Анне Поповой, подытожив: — Может, мы уже наблюдаем затухание пандемии? Анна Попова обнадеживать не стала: — Пока мы такими надеждами себя не тешим. Пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей Владимир Путин напомнил: «Спутник V» — это где-то 90% защиты.

08:25 29.12.2021 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, где выступил с инициативами, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Подробности в материале: Мирзиёев предложил объединить усилия за «зеленое» развитие

08:42 29.12.2021 Цитата из видео. Рабочий визит в Российскую Федерацию. Официальный сайт президента Республики Белоруссия.

09:51 29.12.2021 Владимир Путин собрал лидеров стран СНГ на традиционный неформальный саммит. Главная тема — борьба с коронавирусом. Поговорили и о новом штамме «Омикрон». »Я разговаривал с руководителем Института имени Гамалеи, они провели исследования, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «Омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», — отметил Владимир Путин. Цитата канала truekpru.

10:59 29.12.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Официальный сайт президента Республики Белоруссия.

13:03 29.12.2021 Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко вместе с отцом принимает участие в неформальном саммите глав государств — членов СНГ.

13:03 29.12.2021 Лукашенко и Путин вечером 29 декабря сыграют в хоккей в одной команде, пишет журналист Константин Придыбайло. У российского лидера на джерси будет номер 11, у белорусского — 1. Традиционно с Лукашенко в одной команде играет и его младший сын Николай.

14:27 29.12.2021 В Санкт-Петербурге проходит встреча Путина и Лукашенко. Перед её началом российский президент лично заехал за белорусским коллегой.

14:29 29.12.2021 Встреча лидеров началась в Константиновском дворце в Стрельне.

14:31 29.12.2021 Напомним, вечером Путин и Лукашенко сыграют в хоккей. Последний раз президенты играли 7 февраля 2020 года в одной команде и победили.

15:08 29.12.2021 Президент России Владимир Путин с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Источник: kremlin.ru

15:13 29.12.2021 В Санкт-Петербурге проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом: В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

16:48 29.12.2021 Президент России Владимир Путин с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Источник: kremlin.ru

16:56 29.12.2021 В феврале-марте 2022 года на территории Белоруссии пройдут совместные российско-белорусские военные учения, — Владимир Путин.

16:59 29.12.2021 «Встреча Путина с Лукашенко в Питере переходит из неформального вида в формальный и обратно», — телеграм-канал «Пул №3» описывает переговоры двух президентов.

17:17 29.12.2021 Россия и Белоруссия в 2022 году проведут совместные военные учения, заявил 29 декабря президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, российско-белорусские манёвры состоятся в первом квартале 2022 года. Читайте также: Путин заявил о военных учениях с Белоруссией в 2022 году

17:34 29.12.2021 В уходящем году Россия и Белоруссия добилась положительных изменений с точки зрения развития Союзного государства, заявил 29 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Подробности в материале: Путин оценил итоги 2021 года в отношении развития Союзного государства

17:48 29.12.2021 «Я вам очень благодарен. Очень благодарен вам лично прежде всего за то, что вы сделали для Белоруссии, и ту поддержку, которую вы оказываете нам», — Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным.

17:55 29.12.2021 Благодарность российскому президенту Владимиру Путин за всё, сделанное для Белоруссии, выразил глава республики Александр Лукашенко на встрече 29 декабря. Об этом: Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии

18:24 29.12.2021 Встреча президентов России и Белоруссии закончилась. Далее у Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирован совместный хоккейный матч.

19:42 29.12.2021 Товарищеский хоккейный матч начался на льду Спортивной школы «Манеж» в посёлке Стрельна в Санкт-Петербурге при участии российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Читайте подробнее: В Петербурге начался хоккейный матч с участием Путина и Лукашенко

21:42 29.12.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Источник: akorda. kz