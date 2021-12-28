Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Казахстан и Россия выстроили образцовые отношения, соседство этих стран дано богом, заявил первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев Kremlin.ru

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Он выразил надежду, что отношения Москвы и Нур-Султана останутся теми же при новом президенте Казахстана, так как две страны — «соседи, богом данные друг другу». Отходить от этого нельзя, таковы взаимные интересы.

«Между Казахстаном и Россией отношения образцовые. Мы выстроили с вами образцовые отношения», — сказал Назарбаев Путину.

Бывший казахстанский лидер также призвал развивать Евразийский экономический союз, принимать наблюдателей, ассоциированных членов. Это объединение работает в условиях консенсуса, оно никого не ущемляет, оно выгодно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в сложных условиях пандемии механизмы и инструменты, отработанные в рамках ЕАЭС, продолжают действовать эффективно.

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