Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Коллективный иммунитет к коронавирусу в России должен достичь уровня 90% для победы над распространением новой инфекции. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 28 декабря на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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На саммите выступила с докладом глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она говорила о ситуации с коронавирусной инфекцией и новым штаммом «Омикрон».

Путин поинтересовался, какой уровень коллективного иммунитета достигнут в России, и отметил, что в других странах власти стремятся иммунизировать до 90−95% населения. Попова ответила, что в России уровень составляет около 60%.

«А нужно 90 [процентов]», — констатировал глава государства. «90−95 [процентов]», — уточнила Попова.

Она пояснила, что при таком уровне коллективного иммунитета люди перестанут встречаться с инфекцией. Такой же уровень необходим, чтобы не распространялись корь и полиомиелит.

Как сообщало ИА REGNUM, Попова также рассказала о проявлении сезонности у SARS-CoV-2.

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