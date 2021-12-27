Москва, , 18:25 — REGNUM Освоение русского языка очень помогает мигрантам в России, способствует их адаптации, заявил 27 декабря российский президент Владимир Путин на встрече с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Русская улыбка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Комментируя такой аспект отношений России и Таджикистана как гуманитарная составляющая, Путин отметил, что власти республики проводят очень верную политику, способствуя изучению русского языка среди своих граждан.

Владимир Путин «Очень много желающих изучать русский язык — это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана».

Президент России добавил, что в 2019 году граждане Таджикистана «перевели домой где-то $1,8 млрд», а в 2020 году — «в связи с этой пандемией, конечно, количество работающих людей сократилось — где-то $1,7 млрд получилось «.

Российские и таджикское руководство стараются, отмечает президент России, «поддержать и экономику Таджикистана, и людей». Что касается России, то и промышленность и экономика в целом, особенно строительный сектор, «заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей».

Владимир Путин «Мы говорили о том, что как раз подготовка в рамках изучения русского языка является самым верным способом адаптации людей, для того чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно».

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