Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Странам СНГ нужно иметь консолидированную позицию по вопросам биологической безопасности. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.

Анна Попова Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

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«На глобальном уровне на фоне пандемии деструктивными силами предпринимаются попытки коренной реформы архитектуры здравоохранения. Цель — создать инструменты влияния на политику в области биологической безопасности, наделение международных структур правом расследования вспышек инфекции на территории государств, внедрение обязательных внешних проверок потенциала в сфере биотехнологий. И это требует консолидированной позиции государств Содружества на площадке ООН», — заявила Попова.