Ташкент, , 08:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, где выступил с инициативами, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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Отмечается, что саммит состоялся по инициативе президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

«Были подведены итоги взаимодействия в текущем году и обсуждены приоритетные задачи на предстоящий 2022 год. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки», — говорится в сообщении.

Мирзиёев, говоря о приоритетах дальнейшего развития СНГ, предложил сфокусировать внимание на сотрудничестве в трех измерениях: политическом, экономическом и гуманитарном.

«Отмечена важность формирования полноценной зоны свободной торговли и укрепления транспортной взаимосвязанности на пространстве СНГ», — сообщает пресс-служба.

Внимание участников обращено на необходимость объединения усилий в реализации национальных программ и стратегий, направленных на устойчивое «зеленое» развитие, с учетом глобальной климатической повестки.