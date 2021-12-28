Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 декабря прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите лидеров стран, входящих в СНГ. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ильхам Алиев прибыл сегодня в Санкт-Петербург по приглашению президента России Владимира Путина для участия во встрече лидеров стран СНГ», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в аэропорту Алиева встречал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встречу глав стран СНГ планируется посвятить координации их позиций по ряду международных и региональных тем. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не получила приглашение на саммит

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