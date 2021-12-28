Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Санкт-Петербурге поблагодарил его за идею создания Евразийского экономического союза.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев Kremlin.ru

«Спасибо, что приехали. Должен сказать, что всегда с коллегами, когда собираемся, практически по любому вопросу развития ЕврАзЭС вспоминаем, что эта идея принадлежит вам. И мы все вам очень благодарны за то, что вы выступили инициатором этого союза», — сказал Путин, обращаясь к Назарбаеву.

Российский лидер добавил, что в сложных условиях пандемии механизмы и инструменты, ранее отработанные в рамках ЕАЭС, и сейчас действуют эффективно.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) встретятся на неформальном саммите, который пройдет 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Председательствовать на встрече будет лично президент России Владимир Путин.