Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Российская миссия оказалась раньше всех в ЮАР для изучения нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.

Анна Попова Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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«Когда мы увидели развёрнутый секвенс, несколько нас насторожил. Потому что количество изменений там достаточно большое, мутаций. Я хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина. Он поручил нам с миссией оказаться в Южно-Африканской Республике в течение 24 часов. Мы вместе с сотрудниками министерства здравоохранения оказались первыми и единственными иностранными специалистами… которые была на месте и видели, что там происходит», — заявила Попова.