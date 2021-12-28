Санкт-Петербург, 28 декабря 2021, 15:10 — REGNUM Россия с начала 2021 года занимает лидирующие места по охвату тестирования населения на коронавирус. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.

Анна Попова
Анна Попова
Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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«Сегодня Россия находится на 94 месте в мире по количеству заболевших на 100 тыс. населения. И в моменте — на 72-м за прошедшую неделю, тоже на 100 тыс. населения. При этом практически с начала года мы занимаем лидирующие места по охвату тестирования населения Российской Федерации. На сегодняшний день по общему количеству Россия занимает четвёртое место», — заявила Попова.