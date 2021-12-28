Санкт-Петербург, 28 декабря 2021, 14:48 — REGNUM Исследования в ЮАР показали эффективность вакцин от «Омикрона». Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.
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«То, что мы увидели на территории Южно-Африканской Республики: он не вызывает очень тяжелого течения. Он поражает большое количество людей сразу. Тяжелое течение только у тех, кто не привит — это абсолютно так, — и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: тяжелая форма диабета, тяжёлая форма онкологии», — заявила Попова.