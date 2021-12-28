Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ. Об этом 28 декабря сообщается на сайте главы республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге 28 декабря президент примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, встречу глав стран СНГ планируется посвятить координации их позиций по ряду международных и региональных тем.

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