Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM За четыре года на территории стран СНГ не было зарегистрировано ни одного случая чумы. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.

Анна Попова Council.gov.ru

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«На территории стран СНГ 45 природных очагов чумы. И благодаря совместной программе, которая финансируется РФ и создана по вашему, Владимир Владимирович, поручению, удалось в последние четыре года обеспечивать полное благополучие по чуме во всех наших странах, несмотря на ежегодно регистрируемую чуму в странах, близких к нашим границам: в Монголии было восемь случаев, в Китае — 10, в США — 9 случаев, из них почти половина летальных», — заявила Попова.

«В мире чума представляет большую проблему, но все природные очаги чумы в результате нашего взаимодействия сегодня находятся под контролем, и за период с 2017 года в странах СНГ не зарегистрировано ни одного случая чумы», — указала она.