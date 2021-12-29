Москва, , 17:16 — REGNUM Россия и Белоруссия в 2022 году проведут совместные военные учения, заявил 29 декабря президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Военные учения Центральный военный округ

По его словам, российско-белорусские манёвры состоятся в первом квартале 2022 года.

«Как вы и предлагали, мы проведем в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат», — сказал Путин, обращаясь к Лукашенко.

Было отмечено, что от белорусской стороны поступило предложение не останавливать совместные учения и продолжать обучение военных ВС Белоруссии обращению с новой техникой, закупаемой в России.

«Процесс учений останавливать не надо. Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами», — призвал Лукашенко.

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