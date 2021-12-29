История вопроса

В Санкт-Петербурге 28 декабря 2021 года состоится неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Главы государств Содружества встретятся в Президентской библиотеке им. Е. Б. Ельцина. При этом лидеры стран СНГ начали прибывать в Санкт-Петербург 27 декабря и российский лидер Владимир Путин проводит с ними серию встреч в Константиновском дворце.



27 декабря состоялись переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. 28 декабря Путин встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 29 декабря глава российского государства проведёт переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.



СНГ - международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав Советского Союза. Сейчас в составе СНГ полноправными членами остаются только 9 бывших советских республик: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Ассоциативным членом-наблюдателем остается Туркмения. Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит СНГ в Петербург, однако в Кремле не ожидают, что он это сделает.