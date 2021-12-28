Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Надеяться на скорое завершение пандемии пока что преждевременно. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.

Анна Попова Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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«Пока мы такими надеждами себя не тешим. Пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей», — заявила Попова.

«Ни у кого в мире ответа на вопрос, что будет завтра, нет. Но точно абсолютно, что если мы сегодня не будем прививаться и принимать те меры санитарные, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже», — указала она.

Она также отметила, что «Омикрон» более контагиозный в сравнении с другими штаммами, но при этом вызывает менее тяжёлые случаи.