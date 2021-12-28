Санкт-Петербург, 28 декабря 2021, 15:42 — REGNUM С приходом «Омикрона» коронавирус нового типа проявлять сезонность. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит глав государств СНГ в Петербурге – все новости»
«Вирус, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Из того, что говорят учёные — он уже проявляет сезонность, он становится сезонным. Он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. Пока что это тоже неопределённая история. Сейчас он приходит осенью и, наверное, весной. Что будет дальше — все вместе увидим», — заявила Попова.
Читайте ранее в этом сюжете: Более контагиозный, но тяжёлых случаев меньше — Попова об «Омикроне»