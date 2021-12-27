Санкт-Петербург, 27 декабря 2021, 17:31 — REGNUM Россия и Таджикистан восстановили и нарастили снизившийся из-за пандемии торговый оборот, заявил 27 декабря российский президент Владимир Путин на встрече с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе Кремля.
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На состоявшейся в Константиновском дворце встрече президент России отметил, что в 2020 году у РФ и Таджикистана произошёл некоторый спад в торгово-экономической сфере — впрочем, как почти со всеми партнёрами. Так, торговый оборот упал более чем на 15%.
Глава государства назвал Таджикистан одним из «верных, надёжных, близких союзников» России. Москва и Душанбе развивают отношения «очень активно по всем направлениям».
Развитие отношений идёт и по ряду других важных направлений, отметил президент России.
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