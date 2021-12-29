Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM В уходящем году Россия и Белоруссия добилась положительных изменения с точки зрения развития Союзного государства, заявил 29 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

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Остановившись на вопросе двусторонних отношений и результатах строительства Союзного государства, Путин сказал:

«У нас действительно в этом году сделан существенный шаг вперёд в ходе согласования позиций по основным направлениям».

Он указал на 28 союзных программ, подписанных в 2021 году Москвой и Минском и касающихся развития интеграции. Они относятся к сферам финансов, налогов, таможенному законодательству.

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