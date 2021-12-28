Москва, , 14:47 — REGNUM Совместные меры по борьбе с пандемией COVID-19 предложил обсудить своим коллегам по Содружеству Независимых Государств (СНГ) президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил в ходе саммита российский лидер, совместные усилия по борьбе с пандемией являются одной из основных тем встречи, которые требуют глубокого обсуждения.

«Наши коллеги сотрудничают, и сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов и профилактических средств, обмена тест-системами, другими средствами преодоления этой болезни», — сказал Путин.

«Чтобы начать нашу работу, нашу дискуссию, я пригласил сегодня главного санитарного врача России Анну Юрьевну Попову, она возглавляет структуру, которая организует работу по этому направлению и сотрудничество со своими коллегами во всех странах СНГ», — добавил он.

Также российский президент уточнил, что Попова в докладе расскажет о своем видении того, «где мы находимся на этом пути и что, по мнению специалистов надо сделать, чтобы эффективно двигаться дальше, преодолевая эпидемию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что создание Содружества Независимых Государств в 1991 году было оправданным шагом.