Душанбе, , 18:32 — REGNUM Председатель Демократической партии Таджикистана (ДПТ) Саиджафар Усмонзода призвал президента Эмомали Рахмона содействовать включению республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает Азия-Плюс.

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По мнению политика, тем самым будет положен конец проблеме мигрантов в России.

Усмонзода «Политический совет его партии решил, что для Таджикистана было бы лучше находиться рядом с Россией и стать членом этого союза».

По его словам, более чем 150-летняя история совместной жизни Таджикистана (таджиков) с Россией в составе различных стран, нахождение в одном геополитическом пространстве, появившиеся в советском периоде общности в культурной, языковой, политико-экономической сферах, которые продолжаются до сих пор, говорят о том, что необходимо вместе с Россией находиться в этой организации.

«Председатель ДПТ утверждает, что в рамках региональных организаций, в том числе СНГ, ШОС и ОДКБ, одним из влиятельных членов которых является Россия, показывает такую реальность, в которой Таджикистан может больше защищать свои интересы с Россией», — говорится в публикации.

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