Москва, , 16:23 — REGNUM Афганистан создаёт серьёзный риск дестабилизации в Центральной Азии. Об этом 27 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном Kremlin.ru

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«Ситуация на границе с Афганистаном… вызывает тревогу и озабоченность. Это объективные обстоятельства. Я разделяю эту озабоченность. Мы активно работаем по линии обороноспособности Таджикистана», — заявил Путин.

Он напомнил, что в последнее время Россия поставила Таджикистану вооружение и технику для укрепления его обороноспособности.«Наша военная база развивается, является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что вы в контакте постоянном с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным. Будем работать и дальше по этому направлению», — указал он.