В России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. Специалисты заявляют, что остановить тенденцию к росту числа заражённых коронавирусом и спасти здоровье миллионов жителей страны способна только массовая иммунизация. Губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации и выстроить логистику её проведения так, чтобы прививку могли сделать жители даже самых отдалённых районов. Логистические паспорта готовности к проведению вакцинации от коронавируса во всех 85 регионах страны сформированык 11 декабря. Все подробности о ситуации с коронавирусом в России и вакцинации, — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

07:53 10.12.2020 Ещё четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии — 41-летний, 43-летний, 64-летний и 89-летний мужчины. Подробности в материале: В Хакасии скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

07:54 10.12.2020 В Амурской области за последние сутки выявили 144 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 145). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 12 720 человек. Читайте также: В Приамурье за сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 144 человек

07:54 10.12.2020 Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился в Минздрав РФ с просьбой о выделении региону дополнительного финансирования для лечения пациентов с коронавирусом. Читайте подробнее: Власти Приморья попросили у Минздрава РФ денег на борьбу с COVID-19

07:55 10.12.2020 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1024 человек, причём уже вторые сутки подряд погибают по 20 пациентов. Также, судя по данным оперативного штаба на 10 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 35 096 человек (+281 за последние сутки). Госпитализированы 3698 пациентов (+71 за последние сутки). Об этом: Жертвами COVID-19 в Приангарье стали ещё 20 человек

07:55 10.12.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 22 149 человек, причём 264 из них добавились только за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у семерых человек (-1 за сутки). Общее число жертв нового вируса составило уже 379 человек. Читайте подробнее: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семеро жителей

07:56 10.12.2020 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1245 человек (+11 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (8133 человек, +71 за сутки) и ОРВИ (13 574 человек, + 130 за сутки). Читайте также: На Алтае жертвами коронавируса стали ещё 11 человек

07:56 10.12.2020 Первая партия в 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступила в Приморье 9 декабря. Об этом: В Приморье доставили вакцину «Гам-КОВИД-Вак»

08:05 10.12.2020 Жителям Алтайского края стал доступен альтернативный способ получения результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Как сообщает сегодня, 10 декабря, пресс-служба краевого правительства, министерство цифрового развития и связи Алтайского края расширило функционал системы по вопросам социально экономического развития региона. «Функционал системы расширен и позволяет узнавать результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Авторизация через учетную запись портала госуслуг обеспечивает однозначную идентификацию граждан, исключает возможность ошибки. От пользователей требуется лишь указать дату тестирования (после 1 декабря 2020 года)», — поясняют чиновники. Читайте подробнее: Новый способ информирования о результатах COVID-теста придумали на Алтае

08:10 10.12.2020 Обвинения в свой адрес по поводу прошлых прогнозов о распространении нового коронавируса оценил врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он пишет в своем Telegram-канале. Речь идет о вероятных сценариях, которые были переставлены телеведущим еще весной этого года. По мнению критиков, которым отвечает Мясников, эти прогнозы не сбылись. Подробности в материале: Мясников ответил критикам по поводу своего прогноза о пандемии

08:10 10.12.2020 В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 227 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 21 578. Об этом: В Бурятии за сутки выявили 227 носителей коронавируса

08:13 10.12.2020 В официальном аккаунте губернатора Приморья Олега Кожемяко приморцы оставляют множество комментариев и просьб, связанных с проблемами в системе здравоохранения. Вместе с жалобами и негодованием, люди пишут и слова благодарности, но в общей массе негатива, они тонут. Об этом: Приморцы просят помощи — здравоохранение «захлебнулось»

08:18 10.12.2020 В стационарах столицы Тувы Кызыла остаются 89 пациентов, состояние которых оценивается, как тяжёлое. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Читайте также: В Туве 89 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

08:21 10.12.2020 Врачи. lenobl.ru

08:23 10.12.2020 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 10 декабря, за прошедшие сутки выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 172 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: Новые случаи заражения выявлены в 16 населённых пунктах Кузбасса

08:25 10.12.2020 Турция готова закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции, если она будет соответствовать критериям Анкары. Такое заявление на пресс-конференции по итогам заседания правительственной научной группы сделал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, опровергнув ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что Анкара отказывается от вакцины от COVID-19 российского производства. Об этом сообщает Reuters. Читайте также: Анкара приступила к испытаниям российской вакцины от COVID-19

08:33 10.12.2020 В столице Бурятии Улан-Удэ создано восемь амбулаторных центров для обслуживания пациентов с лёгкой формой COVID-19, лечащихся на дому. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, они состоят из отделений диагностики и лечения. Читайте подробнее: В Улан-Удэ создали 8 амбулаторий для пациентов с лёгкой формой COVID-19

08:34 10.12.2020 Власти Приморского края обратились в Министерство здравоохранения РФ с просьбой дополнительно выделить региону 97 млн рублей на лечение пациентов с COVID-19. Об этом 10 декабря заявил глава Приморья Олег Кожемяко. Читайте также: Глава Приморья попросил у Минздрава деньги на противовирусные препараты

08:45 10.12.2020 До 24 декабря включительно продлен режим повышенной готовности в Пензенской области. Согласно постановлению, в регионе вводятся ограничения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги на детских игровых площадках. Допуск посетителей разрешается исходя их площади помещений (не более одного человека на 10 кв. метров). Об этом: В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

08:47 10.12.2020 В соцсетях приморцы активно обсуждают заседание совета при полномочном представителе президента в ДФО Юрии Трутневе, который проходит во Владивостоке 10 декабря. Практически все его участники сидят без средств индивидуальной защиты, не соблюдают социальную дистанцию. Подробности в материале: В Приморье на совет к полпреду президента РФ пришли все «бессмертные»

08:48 10.12.2020 В Новосибирской области стартовала прививочная кампания против коронавируса. Накануне, 9 декабря, прививку против COVID-19 поставили 160 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве. Об этом: В Новосибирской области началась вакцинация против коронавируса

08:56 10.12.2020 В Удмуртии по состоянию на 10 декабря выявили 202 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне — 201 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 15 428 случаев. Читайте также: В Удмуртии вторые сутки выявляют больше двухсот новых заражений SARS-CoV-2

08:58 10.12.2020 Новый «рекорд» по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом отмечен на Ставрополье: 9 декабря в крае диагноз подтвердился у 237 человек, сообщил глава региона Владимир Владимиров. Читайте также: На Ставрополье отмечен «рекорд» по числу новых случаев заражения COVID-19

08:58 10.12.2020 Власти Бурятии смягчили требования для заведений общественного питания на период новогодних праздников с 20 декабря по 10 января 2021 года. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики. Согласно поправкам, в этот период кафе и ресторанам разрешено работать на час дольше — до 23 часов. Читайте также: На праздниках в Бурятии смягчат ограничения для кафе и ресторанов

08:59 10.12.2020 В Кемеровскую область поступила 1000 доз вакцины «Спутник V». Вакцинация от коронавируса проводится в прививочных кабинетах в 13 медицинских организациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Об этом: В Кузбассе против коронавируса прививают только взрослых

09:00 10.12.2020 Курганская область. Коронавирус kurganobl.ru

09:09 10.12.2020 За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом семь человек. Это максимальное за сутки число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 260 человек. Читайте подробнее: В Удмуртии регистрируют «рекордное» число смертей от COVID-19 за сутки

09:11 10.12.2020 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 81 млн. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Читайте также: В России проведено более 81 млн тестов на SARS-CoV-2

09:14 10.12.2020 В Удмуртии по состоянию на утро 10 декабря провели 676 106 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3318 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2560 исследований. Подробности в материале: В Удмуртии провели более 676 тыс. исследований на коронавирус

09:22 10.12.2020 За последние сутки в Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции 5820 человек. Об этом 10 декабря сообщили в оперативном штабе столицы. «Ещё 5820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации. Об этом: В Москве справились с коронавирусом ещё 5820 пациентов

09:23 10.12.2020 Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска временно приостановило приём граждан и документов. Причина — распространение коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города. Об этом: Одно из управлений мэрии Новосибирска приостановило приём из-за COVID-19

09:25 10.12.2020 В Саратовской области по состоянию на 10 декабря коронавирус выявлен у 29 719 человек, за сутки заразился еще 261 житель региона. Минувшим днем заболели 259 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 25 221 человек, за сутки — 183 пациента. Скончались за все время наблюдения 289 человек. Читайте подробнее: Ещё 261 житель Саратовской области за сутки заразился коронавирусом

09:27 10.12.2020 Депутат Государственной думы Анатолий Выборный («Единая Россия») обратился к министру строительства Иреку Файзуллину с предложением продлить на 2021 год мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт. Читайте подробнее: В Госдуме просят Минстрой продлить мораторий на штрафы за неоплату ЖКХ

09:31 10.12.2020 Серьезных последствий для здоровья переболевших коронавирусом молодых людей, по большому счёту, быть не может. В этом об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя обозначенные итальянским врачом Сильвестро Скотти опасные для психики последствия COVID-19, он пояснил: «Что касается психологических проблем у переболевших коронавирусной инфекцией молодых людей, то наверняка они действительно имеются. Но я не стал бы придавать этому настолько большое значение. Как правило, у молодых инфекция протекает легко и потому не приводит к существенным последствиям для физического здоровья..». Подробности в материале: Врач рассказал, как справиться с опасными последствиями COVID-19

09:31 10.12.2020 На сегодняшний день в России 108 школ перешли на режим карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом 10 декабря сообщается в Telegram-канале российского Минпросвещения «Большая перемена РФ». Читайте подробнее: В РФ на карантине из-за пандемии находится свыше 100 школ — Минпросвещения

09:46 10.12.2020 В Югре за сутки лабораторно подтверждены 224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 222 случая.

09:47 10.12.2020 Для жителей Москвы с 10 декабря стали доступны новые способы записи на вакцинацию против COVID-19 — через мобильные приложения. Подробности в материале: В Москве появились новые способы записи на прививку от COVID-19

09:50 10.12.2020 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 10 декабря, за минувшие сутки выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: Новосибирский оперштаб уточнил число пациентов, находящихся на ИВЛ

09:52 10.12.2020 В России на фоне пандемии коронавирусной инфекции трудности испытывают 23% компаний малого и среднего бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого банком «Открытие». Об этом: Почти четверть компаний в РФ борются за выживание в пандемию — опрос

09:53 10.12.2020 Депутат Государственной Думы Федот Тумусов («Справедливая Россия») выписался из коронавирусного госпиталя в Москве, долечиваться будет амбулаторно. Читайте подробнее: Депутат Госдумы Тумусов выписался из больницы после лечения COVID-19

09:54 10.12.2020 В Тюменской области для выявления коронавируса начали применять экспресс-тесты. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Для медицинских учреждений региона приобретено 10 000 тест-систем, которые будут использоваться для срочного анализа на коронавирус. Отмечается, что экспресс-тест позволяет получить результат в течение 15−20 минут по мазку из носоглотки. Подробности в материале: В тюменские больницы поступили 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус

10:02 10.12.2020 Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в Магаданскую область. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба регионального минздрава. Подробности в материале: В Магаданской области получили первую партию вакцины от COVID-19

10:02 10.12.2020 В Курганскую область поступило еще 800 доз вакцины от COVID-19. kurganobl.ru

10:07 10.12.2020 В Республике Карелия подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе от этой болезни скончался 121 человек. Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 427 человек. Подробности в материале: В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19

10:14 10.12.2020 В Чувашии до конца недели поступят ещё 53 машины скорой помощи. Об этом сообщил глава минздрава республики Владимир Степанов на сессии Госсовета 10 декабря.

10:15 10.12.2020 Роспотребнадзор считает ограничительные меры, введенные правительством Санкт-Петербурга для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, соответствующими характеру сложившейся ситуации. Подробности в материале: Роспотребнадзор признал адекватность введенных в Петербурге ограничений

10:17 10.12.2020 В Петербурге нарастили объемы тестирования на коронавирус почти на 25%. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает городской оперативный штаб. Подробности в материале: В Петербурге на четверть увеличили объемы тестирования на коронавирус

10:19 10.12.2020 В более чем в 120 странах мира наблюдаются сбои в предоставлении медицинских услуг. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. «Важно посмотреть, какие выводы ВОЗ имеет по системам здравоохранения, как эти системы ответили. Для этого ВОЗ сделала оценку услуг здравоохранения в период пандемии. Более чем 120 стран сообщили о сбоях в предоставлении медицинских услуг. Если система ориентировалась на ответ к большому спросу пациентов из-за COVID-19, одновременно пострадала и другая часть здравоохранения — амбулаторная и стационарная помощь. Отмена популяционного скрининга, затруднение доступа в медучреждение, затруднение в передвижении на общественном транспорте», — сказала Вуйнович. Читайте подробнее: В ВОЗ рассказали о наиболее пострадавших от пандемии медицинских сферах

10:20 10.12.2020 28 новых машин скорой помощи с аппаратами ИВЛ поступило в медучреждения Новосибирской области nso.ru

10:23 10.12.2020 На Сахалине от COVID-19 скончался ещё один человек. Общее количество летальных исходов пациентов с коронавирусом достигло 11, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Об этом: На Сахалине жертвой COVID-19 стал ещё один человек

10:27 10.12.2020 Третий этап тестирования волонтёров на антитела к COVID-19 стартовал в Белгородской области, сообщает региональный оперативный штаб. Медики выяснили, что пока коллективный иммунитет растёт. Подробности в материале: Белгородские медики завершают тестировать волонтёров на антитела к COVID-19

10:34 10.12.2020 «Бизнес, для которого этот год был особенно сложным в связи с пандемией коронавируса, должен иметь возможность полноценно работать накануне новогодних праздников», — прокомментировали в правительстве Красноярского края решение оставить 31 декабря рабочим днём. Об этом: В Красноярском крае 31 декабря останется рабочим днём

10:37 10.12.2020 Старт массовой добровольной вакцинации от COVID-19 дал 10 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Первые прививки сделают медикам и работникам социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации региона. Об этом: В Волгоградской области начинают массовую вакцинацию от COVID-19

10:43 10.12.2020 Московские власти вовремя приняли необходимые меры для сдерживания распространения коронавируса. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн. «Прежде всего, хочу отметить решительные действия правительства Москвы и труд медиков, на плечи которых легла основная тяжесть. Правительство Москвы вовремя приняло меры по сдерживанию COVID-19. Мы видим, что масштабное тестирование, массовая вакцинация показывают свою эффективность. Системы здравоохранения во всём мире столкнулись с огромным вызовом. Этот кризис заставляет задуматься о направлениях развития здравоохранения», — сказал Селигманн. Подробности в материале: Всемирный банк одобрил действия Москвы по сдерживанию коронавируса

10:44 10.12.2020 В Псковской области, в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре нашли очаг коронавируса. COVID-19 выявлен у 12 человек. Читайте также: В Псково-Печерском монастыре нашли очаг коронавируса

10:47 10.12.2020 На сегодняшний день медицинская отрасль по-прежнему испытывает серьёзные последствия пандемии коронавируса. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн. «Последствия пандемии для медицинской отрасли по-прежнему серьёзные. Чтобы с ними справиться, лидеры медицинских организаций должны соответствовать новым требованиям. Организации, инвестирующие в инновации, быстро восстанавливаются в посткризисный период. Изменения в системе должны интегрировать различные части вокруг человека», — сказал Селигманн. Об этом: Всемирный банк призвал повысить устойчивость финансирования медицины

10:58 10.12.2020 За минувшие сутки в России выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения. Новые случаи зафиксированы во всех регионах страны. Это на 1830 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 26 097 случаев заражения. Всего в России выявили 2 569 126 случаев заражения с начала пандемии. Об этом: В России увеличился суточный прирост заражённых коронавирусом

10:59 10.12.2020 В Москве насчитывается и 7,5 тыс. доноров плазмы с антителами к COVID-19. Из них 972 человека (12,9%) сдавали кровь неоднократно. Читайте также: Почти 13% доноров в Москве сдавали плазму от COVID-19 неоднократно

10:59 10.12.2020 В Амурскую область поступила первая крупная партия вакцины «ГАМ-Ковид-Вак». 500 доз предназначены для медработников, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19. Читайте также: В Приамурье поступила вакцина «Спутник V»

10:59 10.12.2020 Врачи мобильного госпиталя Центрального военного округа, развернутого в Черногорске (Хакасия), приступили к лечению пациентов с признаками COVID-19. mil.ru

11:05 10.12.2020 150 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба администрации главы региона. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 15 710 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 12 807 человек, включая 105 человек в минувшие 24 часа. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 150 случаев заражения коронавирусом

11:06 10.12.2020 Пензенская область готова к старту масштабной прививочной кампании от коронавируса. В регион уже на этой неделе поступит первая партия вакцины «Спутник V». В первоочередный список вошли более 3 тыс. педагогов и 1,5 тыс. медиков. Губернатор Иван Белозерцев поставил задачу об увеличении количества площадок для проведения прививок. Подробности в материале: В Пензенской области увеличат число пунктов вакцинации от COVID-19

11:10 10.12.2020 В Брянской области 10 декабря выявили «рекордных» 190 носителей коронавируса, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2662 теста. От осложнений на фоне инфекции скончались ещё пять человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области за сутки возросло количество заразившихся коронавирусом

11:12 10.12.2020 В Петербурге за последние сутки выявили 3774 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 10 декабря федеральный оперативный штаб. Это на 13 случаев больше, чем днем ранее, и новый суточный максимум для города. Читайте подробнее: В Петербурге обновлён суточный пик по COVID-19

11:16 10.12.2020 В Нижегородской области по состоянию на 10 декабря выявили 499 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем выявленных за сутки носителей коронавируса с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован по состоянию на 4 декабря — 496 случаев. Накануне сообщалось о 494 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 59 336 случаев. Об этом: В Нижегородской области обновлён «рекорд» заражений коронавирусом за сутки

11:17 10.12.2020 В Петербурге за последние сутки подтвердили смерть 79 граждан от COVID-19. Об этом сообщает 10 декабря федеральный оперативный штаб. Это вновь самый большой показатель среди всех регионов России. Читайте также: Петербург вновь стал «первым» по суточной смертности от COVID-19

11:18 10.12.2020 За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 562 человека. Об этом сообщили 10 декабря в оперативном штабе Москвы. «Зафиксировано 562 летальных исхода», — говорится в информации. Об этом: В России число смертей от COVID-19 превысило 45 тысяч

11:18 10.12.2020 За минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 1320 человек. Об этом: За сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

11:22 10.12.2020 За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 27 927 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В России за сутки выявили 27927 новых случаев заражения коронавирусом

11:26 10.12.2020 Специалисты рассматривают возможность увеличения сроков между введением первой и второй частей вакцины от коронавируса. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев. «До введения второго компонента вакцины эффективность достигала почти 70%. <…> Мы рассматриваем возможность удлинить срок между введением первого и второго компонентов, поскольку специалисты говорят, что это должно вызвать более надёжные показатели», — сказал Хабриев. Об этом: Срок между введением двух партий вакцины от COVID-19 хотят увеличить

11:30 10.12.2020 На сегодняшний день участие в прививочной кампании от коронавирусной инфекции уже приняла тысяча военнослужащих Центрального военного округа. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ЦВО. Читайте также: Военные ЦВО получат ещё девять тысяч доз вакцины от COVID-19

11:32 10.12.2020 В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще три летальных исхода от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе скончались 167 жителей. Читайте также: В Ленобласти возросла смертность от COVID-19

11:33 10.12.2020 В Ростовской области достигнут новый максимум по суточному приросту заражений коронавирусом. За последние 24 часа положительный тест на SARS-CoV-2 получили 378 человек. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 10 декабря. Накануне сообщалось о 372 носителях инфекции. Подробности в материале: В Ростовской области побит суточный «рекорд» по коронавирусу

11:33 10.12.2020 Забайкальский край, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, активно готовится к новогодним праздникам. По словам министра культуры региона Ирины Левкович, учреждения культуры планируют проведение спектаклей, концертов и театрализованных представлений как в очном, так и дистанционном формате. Её слова сегодня, 10 декабря, цитирует пресс-служба краевого правительства. «Сказка состоится, хоть и с ограничениями. Сегодня мы исключаем интерактивные контактные формы работы, такие как утренник у елки. К сожалению, дети споют любимую новогоднюю песенку не в хороводе, а сидя в зрительном зале вместе с мамой или папой, наблюдая за театрализованным представлением…». Подробности в материале: «Сказка состоится»: COVID-19 не испортит Новый год забайкальцам

11:34 10.12.2020 За сутки (9 декабря) московские врачи вылечили от COVID-19 5820 пациентов. Читайте подробнее: Почти 513 тысяч человек вылечили московские врачи от COVID-19

11:34 10.12.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 декабря выявили 2977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии. Накануне было выявлено 2948 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 311 378 случаев. Читайте также: В ПФО третьи сутки выявляют больше 2,9 тыс. новых заражений коронавирусом

11:34 10.12.2020 Генетическая вакцина «Урал» для борьбы с COVID-19 вышла на доклинический этап исследований. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия»). Об этом: Вакцина от коронавируса «Урал» вышла на доклинические испытания

11:35 10.12.2020 В Татарии, по информации на 10 декабря, коронавирусная инфекция подтверждена у 11 229 человек, за сутки заболели еще 92 жителя. Минувшим днем были инфицированы 89 человек. Всего выздоровели 9 824 пациента, за сутки — 87 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 158 случаев. Читайте подробнее: Ещё у 92 жителей Татарии выявили коронавирус за сутки

11:36 10.12.2020 На сегодняшний день можно констатировать эффективность процедуры вакцинации в виде исчезновения ряда смертельно опасных заболеваний. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев. «Опыт более чем ста лет показал эффективность вакцинации по сохранению миллионов жизней. Результаты, связанные с исчезновением смертельно опасных заболеваний, также свидетельствуют об эффективности вакцинации», — сказал Хабриев. Читайте также: Вирусолог объяснил эффективность вакцинации от COVID-19

11:37 10.12.2020 За минувшие сутки в России выявили 6730 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб столицы. Это на 1585 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 5145 случаев заражения. За сутки госпитализировали 1663 пациента с коронавирусом, на ИВЛ в стационарах находятся 493 человека. Подробности в материале: В Москве увеличился суточный прирост заражённых коронавирусом

11:38 10.12.2020 В Нижегородской области по состоянию на 10 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 731 408 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 10 794 нижегородца. Накануне тесты сдал 7101 житель региона. Об этом: Нижегородцы сдали более 1,73 млн тестов на коронавирус

11:38 10.12.2020 В Челябинской области за сутки обнаружили 297 носителей коронавируса. Эти данные на 10 декабря приводит оперштаб. Среди них два школьника. Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 29 649 заразившихся. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 297 носителей коронавируса

11:39 10.12.2020 В Приморском крае стартовала вакцинация медицинских работников региона от коронавирусной инфекции. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба правительства Приморья. Читайте подробнее: Вакцинация медработников от COVID-19 началась в Приморском крае

11:41 10.12.2020 В период новогодних каникул (26 декабря по 10 января) проведение массовых детских мероприятий на территории Иркутской области будет запрещено. Власти региона усиливают контроль за соблюдением ограничительных мер. Об этом на оперативном штабе сообщил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. Его слова цитирует сегодня, 10 декабря, пресс-служба областного правительства. Читайте также: В Приангарье запретили новогодние массовые мероприятия с участием детей

11:43 10.12.2020 Все негативные проявления вакцины от COVID-19 укладываются в требования Всемирной организации здравоохранения. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев. «Критерии оценки безопасности вакцины общие. Мы можем констатировать, что критерии нашли отражение в протоколе исследования. Упор в работе комитета делался на обеспечение безопасности. Жёстко в соответствии с требованиями ВОЗ оценена классификация всех негативных проявлений вакцины, и они чётко укладываются в требования ВОЗ», — сказал Хабриев. Подробности в материале: Вирусолог рассказал о побочных эффектах вакцины от COVID-19

11:45 10.12.2020 258 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области 10 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 263 человека, скончались пять пациентов. Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили 258 случаев заражения коронавирусом

11:48 10.12.2020 В Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, продолжается вакцинация от COVID-19. Но, судя по словам председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева, появились некоторые нюансы. Второй этап вакцинирования придётся на первые дни 2001 г., сообщает сегодня, 10 декабря, пресс-служба областного правительства. «У нас в области продолжается двухэтапная вакцинация против коронавируса. По регламенту вторую прививку можно поставить через 21 день после первой. То есть те, кто сейчас проходит первый этап вакцинации, в праздничные дни, 1 и 2 января, будут нуждаться во втором введении препарата. Прошу минздрав предусмотреть этот момент и организовать дежурство», — пояснил чиновник. Читайте также: В Приангарье вакцинацию от COVID-19 придётся проводить в праздники

11:49 10.12.2020 В Челябинской области за 9 декабря зафиксирована смерть ещё 15 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. От COVID-19 умерли шесть женщин 63, 64, 65, 67 (две) и 84 лет и трое мужчин в возрасте 60, 65 лет и 71 года. Ещё шестеро скончались от других заболеваний. Подробности в материале: В Челябинской области скончались ещё 15 ковид-пациентов

11:51 10.12.2020 Оперативная информация по коронавирусу. Алтайский край. vk.com covid2019_altairegion

11:54 10.12.2020 В Ростовской области зарегистрировано 26 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 декабря. Читайте также: В Ростовской области скончались ещё 26 пациентов с подтверждённым COVID-19

11:55 10.12.2020 В Омскую область поступило 600 доз вакцины от COVID-19. До конца 2020 года в регион должно поступить ещё 1625 доз. Читайте подробнее: Омским медикам начали делать прививки от коронавируса

11:59 10.12.2020 В Пермском крае за сутки выявлено 312 носителей коронавируса. Среди них четверо детей и 308 взрослых, сообщает 10 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19. По сравнению с предыдущим суточным показателем наблюдается незначительное снижение: за сутки (на 9 декабря) фиксировали 314 фактов заражения. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3% (на 9 декабря — 1,4%), а коэффициент распространения — 1,01 (на 9 декабря — 1,01). С конца марта в регионе число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 23 756. Подробности в материале: В Прикамье выявлено ещё 312 случаев заражения коронавирусом

12:00 10.12.2020 За весь период в Красноярском крае зарегистрировано 39 573 случая заражения коронавирусом. Об этом: В Красноярском крае за сутки коронавирус подтвердился у сотен человек

12:03 10.12.2020 В Свердловской области выявлены ещё 392 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Общее число случаев заражения коронавирусом в области — 50 168, с начала пандемии. Для сравнения, 9 декабря 2020 года в регионе зафиксировали 385 носителей вируса SARS-CoV-2. За минувшие сутки диагноз подтвердили у жителей Екатеринбурга (208 человек), Алапаевского района, Артинского городского округа, Артёмовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Ивделя, Карпинска, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Красноуральска, Кировграда, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Шалинского городских округов. Об этом: На Среднем Урале выявили уже более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:03 10.12.2020 Пандемия коронавируса во всём мире позволила всем странам сосредоточить внимание на системах здравоохранения. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил профессор, начальник Департамента политики в области здравоохранения Лондонской школы экономики и политических наук Алистер МакГир. «Пандемия стала катализатором, который позволил нам сосредоточить внимание на системе здравоохранения и изучить её тщательно. Самое время по-новому взглянуть на то, что с ней происходит. Во всех странах схожие проблемы — дефицит кадров, интеграция новых технологий и лекарств. Главное — посмотреть на всё со стратегической точки зрения. В период пандемии нам стало важно, как предоставляют помощь и как быстро она доходит до потребителя. Нас волновало и финансирование системы, и предоставление услуг», — сказал МакГир. Подробности в материале: Британский эксперт призвал взглянуть на здравоохранение по-новому

12:05 10.12.2020 Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева госпитализирована с подозрением на коронавирус. Об этом пишет «Сибкрай.ru». Подробности в материале: СМИ сообщили о госпитализации новосибирского министра культуры

12:06 10.12.2020 За весь период в Красноярском крае умерли 1313 человек, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё 19 человек

12:08 10.12.2020 В Мордовии по состоянию на 10 декабря выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 89 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 641 случая. Читайте также: В Мордовии выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

12:09 10.12.2020 Любые возникающие вопросы по коронавирусной инфекции смогут задать жители Пензенской области по единому телефонному номеру 122. Звонок на единый номер бесплатный. В дальнейшем сервис планируется развивать. Подробности в материале: Единый телефонный номер по коронавирусу заработал в Пензенской области

12:10 10.12.2020 В Пермском крае за сутки зафиксировано 34 случая смерти носителей коронавируса, сообщает 10 декабря оперштаб по борьбе COVID-19. От коронавирусной инфекции умерли 19 человек. Ещё 15 пациентов скончались от сопутствующих заболеваний. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 791. Еще 474 человека, у которых был выявлен SARS-CoV-2, умерли от сопутствующих заболеваний. Читайте также: В Прикамье скончались ещё 34 носителя коронавируса

12:10 10.12.2020 Коронавирусная инфекция с начала пандемии по состоянию на 10 декабря выявлена у 21 986 жителей Пензенской области, за сутки заболели еще 188 человек. Минувшим днем инфицированы были 184 пациента. Всего выздоровели 18 462 заболевших, за сутки — 115 человек. Скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 266 пензенцев, двое — за последние 24 часа. Жертвами COVID-19 стали 58-летняя женщина и 62-летний мужчина. Читайте подробнее: COVID-19 в Пензенской области: за сутки выявили ещё 188 заражений

12:15 10.12.2020 За весь период в Томской области зарегистрировано 20 449 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 15 705 человек. Об этом: В Томской области коронавирус победили почти 16 тысяч человек

12:20 10.12.2020 За последние годы система здравоохранения в Москве весомо поднялась. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил исполнительный директор практики здравоохранения PwC в России Мониш Арора. «Москва за последние три года весомо поднялась в системе здравоохранения. Главное — сама система организации. Пандемия коронавируса показала миру, как эффективно и быстро нужно было разрешить ситуацию», — сказал Арора. Читайте подробнее: Эксперт заявил о «весомом подъёме» Москвы в системе здравоохранения

12:23 10.12.2020 283 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 25 055 случаев заражения этой инфекцией. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 283 случая заражения коронавирусом

12:24 10.12.2020 По данным на 10 декабря в Чувашии коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции составляет 0,95 (по РФ — 1,04). Об этом сообщил глава минздрава Чувашии Владимир Степанов депутатам на сессии Госсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Глава минздрава Чувашии рассказал депутатам о ситуации с коронавирусом

12:26 10.12.2020 В Ульяновской области число носителей коронавирусной инфекции с начала наблюдения возросло до 30 307 человек. За минувший день положительные тесты на коронавирус получили еще 290 жителей. Порядка 314 пациентов выздоровели после заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения побороли вирус 27 016 заболевших. Скончались на сегодняшний день 395 человек. За сутки число летальных исходов не изменилось. Читайте подробнее: В Ульяновской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 290 человек

12:28 10.12.2020 В Чувашии по состоянию на 10 декабря носителей коронавирусной инфекции насчитывается 13 784 человека. За сутки положительные тесты подтверждены еще у 130 жителей. Накануне вирус обнаружили у 123 человек. За сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались девять пациентов. Общее число летальных исходов достигло 349 случаев. Побороть заболевание смогли за все время наблюдений 12 494 пациента, за минувший день — 79 человек. Об этом: За сутки в Чувашии SARS-CoV-2 зарегистрирован у 130 человек

12:29 10.12.2020 В Оренбургской области за сутки выявлено 180 случаев заражения коронавирусом. Темп прироста заболеваемости составил 0,73%, а коэффициент распространения — 0,9%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. В надзорном ведомстве отметили, что ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией стабилизировалась. Вместе с тем число регистрируемых случаев за сутки остается высоким. Читайте подробнее: В Оренбуржье за сутки выявили 180 носителей коронавируса

12:33 10.12.2020 Свердловская область получила первую партию вакцины от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Область получила тысячу доз вакцины «Спутник V». «Для работы с ней обучение прошли уже 39 медицинских сестёр, подготовлены прививочные кабинеты», — сообщили в штабе. По словам главного эпидемиолога Свердловской области Галины Борисевич, важно, чтобы вакцинируемый не болел COVID-19 последние шесть месяцев до постановки прививки. Читайте также: В Свердловскую область доставили первую партию вакцины «Спутник V»

12:35 10.12.2020 Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 10 декабря 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 30 055 таких граждан (-235 за двое последних суток), уровень безработицы в регионе снизился до 5,7%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%). Читайте также: В Забайкалье с начала пандемии 320 владельцев ИП потеряли работу

12:36 10.12.2020 В Мурманской области за сутки скончались семь пациентов с COVID-19. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции выросло в регионе до 530. Об этом: В Мурманской области за сутки COVID-19 унес жизни семи человек

12:36 10.12.2020 В Оренбургской области за сутки зафиксирован один случай смерти носителя коронавируса. Причиной летального исхода стала коронавирусная инфекция, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число жертв заболевания в регионе составило 247. Оправились от болезни 21 678 человек, в том числе 167 — за последние сутки. На сегодняшний день в больницах лечение получают 1208 человек с диагнозом COVID-19. Состояние 353 пациентов оценивается как тяжелое, 48 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На кислородной поддержке находятся 620 пациентов. Подробности в материале: В Оренбуржье жертвой COVID-19 стал ещё один человек

12:43 10.12.2020 Эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник V» на период введения первого компонента составляет 69,3%, а на период второго — 96,2%. Об этом 10 декабря сообщил научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им. Семашко Рамил Хабриев. Об этом: Вирусолог оценил эффективность «Спутник V» после введения второй дозы

12:44 10.12.2020 В Рязанской области 10 декабря подтвердили 130 «рекордных» случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода. Читайте также: В Рязанской области обновили суточный «рекорд» по COVID-19

12:52 10.12.2020 В Мурманскую область поступила третья партия вакцины от COVID-19 «Спутник V». Препарат предназначен для медицинских работников, которые имеют повышенные риски заражения коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в регионе вакцинировались более 40 человек. Читайте подробнее: Мурманская область получила третью партию вакцины от COVID-19

12:53 10.12.2020 В Саратовской области вторые сутки погибают по пять пациентов, инфицированных коронавирусом. На этот раз жертвами заболевания стали четыре женщины и один мужчина. Возраст погибших от 52 до 73 лет. Всего по состоянию на 10 декабря от коронавируса скончались 294 жителя области. Подробности в материале: В Саратовской области от COVID-19 скончались 294 человека

12:54 10.12.2020 На сегодняшний день фиксируется большое число жалоб со стороны медиков, не получивших выплаты, связанные с работой в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире телеканала «Россия 24». «По-прежнему поступает большое количество обращений, связанных с гарантиями прав медицинских работников. Не всем выплачены те доплаты в том объеме, которые были заявлены правительством и президентом РФ», — сказала Москалькова. Об этом: Москалькова заявила о жалобах медиков на отсутствие ковидных доплат

12:56 10.12.2020 Туристические базы и дома отдыха будут работать в новогодние праздники в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщил глава региона Радий Хабиров на пленарном заседании «Туризм и индустрия гостеприимства. Новые вызовы и возможности» на проходящей в Уфе Международной неделе бизнеса — 2020. По его словам, это решение было принято исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, которая характеризуется как стабильная. При этом состояние республиканского здравоохранения на данный момент таково, что республика готова к более неблагоприятному развитию ситуации. Подробности в материале: Глава Башкирии рассказал о работе турбаз в новогодние каникулы

12:59 10.12.2020 По данным на 10 декабря в Чувашии для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 3 295 коек. Медикаментозное лечение в больницах получает 2 601 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 57 человек. В больницах в настоящее время запаса лекарственных препаратов и средств защиты хватит в среднем на 60 дней работы. Об этом: В Чувашии озвучили количество стационарных пациентов с коронавирусом

12:59 10.12.2020 Отделение для лечения больных коронавирусом в больнице имени Архиепископа Луки. Тамбов. tambov.gov.ru