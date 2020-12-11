Кемерово, , 14:12 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 11 декабря, принято решение о возврате к нормальной работе ещё порядка 250 коек в семи муниципальных образованиях. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник.

Эрнест Бор. Вакцинация

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По словам чиновника, это делается для того, чтобы вернуть те койки, которые наиболее востребованы в лечении кардиологических заболеваний и заболеваний нервной системы.

«Как известно и неоднократно говорилось, мы получили первую тысячу доз вакцины против коронавирусной инфекции — вакцины «Спутник-V». Вакцинация идёт прежде всего среди сотрудников медицинских организаций. Как людей, наиболее часто контактирующих с больными с коронавирусной инфекцией, подверженных максимальному риску, — отметил Цигельник. — Мы планируем в течение недели всю эту тысячу доз использовать и в ближайшем будущем ожидаем поступления новых партий вакцины увеличивающимся количеством. Известно, что существует определённое предубеждение против вакцинации от коронавирусной инфекции, поэтому очень хочу призвать всех трезво взглянуть на вещи, пересмотреть, тех, кто считает, что это не нужно, — так называемых вакцинационных скептиков — пересмотреть эту позицию. Потому что без массовой вакцинации остановить распространение эпидемии очень сложно. Она будет затягиваться, что будет приводить к серьёзным экономическим и социальным последствиям для всех нас».

Он подчеркнул, что «вопрос вакцинации — это вопрос принципиальный, это вопрос возврата к нормальной социальной жизни».